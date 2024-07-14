本周台股 統一投顧董座黎方國看好高點上24500

川普遇襲是否對周一台股表現造成負面衝擊？統一投顧董事長黎方國認為，該事件對台股的影響應有限，而且川普的勝率原來就高，勝選的態勢就已很明確，並非選情陷於撲朔迷離，因此不致對台股有衝擊，而對於本周台股，黎方國認為低點會守住10日線的23700，高點則可上看24500。

黎方國看好本周台股走勢仍將「向上發展」，並且預期大盤指數會在上述的區間移動，主要基於三大利多，一是S&P 500的成份股，日前公布的第二季財報，獲利有8.8%至9%的成長；二是台積電即將在本周召開法說會，而且最新出來的財報對於第二、第三季的展望樂觀；三是市場對聯準會九月降息的預期，已開始對貨幣基金有所影響，更多的資金會從貨幣基金被逼出來。

黎方國認為，真正對市場有影響的，就是聯準會降息時程、通膨的變化，倘若這些都照既定的發展進行，對台股就不會有負面影響。

在國安基金的動向上，相關官員則表示，目前台股有其一定的基本面加持，此外，對於美國大選對經濟及資本市場的影響，也會密切關注。