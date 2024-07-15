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台積電18日法說 台股不看淡…法人點出本周多空交錯

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）本周四（18日）法說，台股本周行情並不看淡。投顧法人預期，本周影響行情因素多空交錯，包括兩喜兩憂，最大利多來自台積電，不僅ADR溢價價差仍大且法說會將上場，以及內資買盤依然強勁等。但兩個憂心則包括，川普2.0行情提前啟動、台指期恐壓低結算等衝擊。

台股大盤連漲七天之後，上周五（12日）急跌473點，跌破24,000點，收在23,916點，是今年來第三大跌點。不過，美國台積電ADR在周五漲1.5%，費城半導體指數漲1.3%，有利台股今天開盤。

台積電法說會將登場，法人普遍看好台積電18日將公布的第2季獲利及第3季展望。且本月以來，已有多家外資證券維持或調高台積電的目標價，凸顯對台積電的信心；外資證券中，現以滙豐的1,370元最高，再來是麥格理1,280元、野村1,270元，內資法人中以永豐金投顧1,170元最高，再來是群益、國泰的1,150元。

內外資一致看多台積電的基本面，有利大盤，不過，川普在13日造勢活動遭遇槍擊，市場認為川普當選機率大增，為市場增添變數。綜合第一金投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清看法，不排除因政治議題發酵，提前引動川普2.0行情，牽動美中貿易戰的相關受惠、受害個股走勢，短期將造成市場波動，但中長期來看，市場仍將回歸基本面。

另一值得注意的是外資12日在期貨部位有大量空單留倉，高達4萬口，而台指期將於本周三結算，恐已磨刀霍霍準備壓低結算。

儘管川普2.0行情可能牽動外資法人動向，但陳奕光認為，7月以來，外資賣超台股636.8億元，但投信則是日日買超，累計買超金額達372.6億元，再加上壽險資金布局，內資多頭仍有可用之兵。

群益投顧董事長蔡明彥亦指，台股內資動能強大，單是台股基金及ETF，每月定期定額金額超過100億元，對相關個股及族群的影響力增大。

在台積電法說前一日，艾司摩爾（ASML）17日將公布財報。蔡明彥指出，艾司摩爾今年下半年的成長動能將優於上半年，預估明年毛利率54-56%，台廠供應鏈今、明兩年都可望受惠。

雖然川普事件可能影響市場信心，但統一投顧董事長黎方國認為，目前市場關注的焦點仍在美國聯準會（Fed）。市場預估是在9月或12月降息，有利風險資產。

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