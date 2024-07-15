一周盤前解析／矽光子、奧運概念 亮點

台股上周五（12日）權值股F4同步下挫，大盤受驚嚇跌破24,000點關卡，最低下探23,774點，終場指數收跌473點，收在23,916點。法人建議，漲多股不追，等待拉回後再行布局。

永豐投信投研團隊指出，台股上周在兩大權值台積電（2330）、鴻海領頭下，行情再創歷史新高、指數突破24,000點大關；在資金持續拉抬權值股下，許多先前漲多中小型股出現漲多拉回情況，雖上周五行情大跌，但台積電將於18日舉行法說會，市場將聚焦在漲價議題及明年資本支出，留意台積電法說的看法，後續才將是台股多空分水嶺。

統一投顧協理陳晏平認為，美國6月CPI及核心CPI年增率皆低於市場預期，加上聯準會主席鮑爾釋出鴿派訊息，市場預期Fed 9月降息機率持續攀升，有利風險資產偏好。

台股上周五行情下跌，可視為短線正乖離過大後的修正走勢，操作上，靜待拉回再擇優布局。選股方向建議包括半導體設備及扇形封裝概念股、蘋果概念股、CPO矽光子、生技類股、重電綠能、航空及觀光、奧運概念股、軍工股、機器人概念股等族群為主。

台新投顧協理范婉瑜則認為，上周美國公布的6月CPI數據放緩，美股科技股卻大跌，利多不漲恐需留意後續波動加劇，然中長線隨著AI應用往終端消費品滲透，支撐半導體產業復甦，台股相關產業鏈受惠程度高又電子旺季將至，逢回仍可擇優布局。操作方面，可持續留意台積電相關先進封裝供應鏈、蘋概股、綠能、儲能相關族群。

第一金投協理黃奕銓指出，台股上周五雖行情拉回，但進入下半年旺季，受惠於景氣持續復甦，持續上修的基本面有助於推升評價提升，在台積電領軍下，未來仍有高點。績優股短線漲多不追高，等待拉回後再行布局，尋找有回檔的股票伺機布局，看好台積電相關、AI伺服器、散熱、蘋概、光學、重電、奧運、旅遊等產業。