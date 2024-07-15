蔡明彥專欄／面板驅動IC、矽晶圓 有看頭

美國最新公布的消費者物價指數（CPI）以及核心CPI數據都較前一個月降溫，趨勢與聯準會（Fed）主席鮑爾在國會聽證會中所揭示的方向一致；加上鮑爾表示：就業市場已見降溫，且Fed不必然須等到通膨降到政策目標區才啟動降息。此番鴿派談話，立即拉高市場對於Fed今年第3季正式啟動降息的信心。

影響所及，帶動以科技為主的那斯達克、費城半導體指數、S&P500等再度創歷史新高。雖然上周的下半周，市場在居高思危以及獲利了結賣壓影響下拉回，但尚未破壞今年以來以科技巨頭領軍的多頭架構。

台股部分，在台積電站上千元大關之後，「權王一個人的武林」對大盤的影響更加動見觀瞻；每漲跌1元牽動大盤點數已超過8點。此外，上周台積電（2330）公布6月營收優於市場，市場已開始熱議18日法說會是否傳出佳音來帶動股價再創高峰。關注焦點包括蘋果是否增加下單？調漲報價的時機與幅度？及資本支出規模是否調升等。

我們認為，只要台積電股價守穩在千元整數關卡之上，或不跌破6月高點之前，其攻擊態勢仍在，大盤目前偏多架構也將維持。

展望後市，7月起個股陸續進入除權息高峰。由於台股已創下歷史新高，整體市場的平均殖利率應已大幅降低，對存股族恐不具吸引力。

然而，由於目前除的是去年獲利所配的股息，因此，在國內ETF仍由高股息ETF占多數下，接下來，包括投資人及ETF基金經理人，要找尋具有高殖利率條件的個股，應該開始把眼光關注到今年預估獲利及公司歷年配息率後推算出的預估殖利率，作為下階段選股的方向，方能走在市場前端，取得較高的現金殖利率。

由於今年3月新增加的大型高股息ETF為了讓經理人選股有較高的彈性，以利維持其高殖利率的地位，因此，其成分股選股池的設定，都放寬到市值前250至300大的個股。

基金公司會先以市值篩出初步合格名單，然後再以殖利率高低、獲利率、成長性等條件，給予不同權重交替篩選，找出具高股息或獲利具成長性、能帶來資本利得的30~50檔個股作為成分股。

依上周四（11日）收盤價計算，根據市值排名先找出前350大公司後，再依今、明年獲利，以今年預估獲利推算出的殖利率排序，得出上周仍有100檔公司2024年預估的殖利率高於4%。

就類股來看，投資人可留意以銀行為主的金控、營運策略靈活的非金控券商、面板驅動IC的相關供應鏈、去年股價強勢的電源供應器大廠、受半導體庫存調整而營運轉疲的矽晶圓廠、受PC及高單價電動自行車去庫存影響的電池與PC組裝廠等類股，作為股市創新高下，先保本後求獲利的選股方向。

至於上周五，台股在台積電跌破3日線的影響下，科技類股隨美股有較大幅度的拉回，資金轉往低基期的IC載板、塑化股等輪動。對於這類的資金輪動，籌碼是多頭最主要的考量，因此建議投資人以技術面搭配操作機率來參與為宜。

（作者是群益投顧董事長）