台股今年多頭氣勢如虹，具業績強勁、籌碼集中等優勢的高價股，填息有如家常便飯。統計至上周五（12日）止，一日火速填息有信驊等91檔，占比近四成，主要分布於IC設計、半導體設備、AI概念股等族群。

華南投顧董事長儲祥生、台新投顧副總經理黃文清指出，百元以上高價股通常具有股本小、籌碼集中、營運成長強勁，或是高進入門檻等特性，獲法人、大戶青睞，填息表現左右多空動向。

隨台股持續上漲至24,000點附近，至12日止，盤面高價股達456檔，其中有234檔已除權息，有多達91檔一日完成填權息，至於壓縮在二至八日內的個股有49檔，顯示市場資金動能相當充沛。

觀察一日快速填息主要個股，除信驊、力旺、創意、健策、台積電（2330）等千金股，以及旺矽、均華、家登、精測、辛耘、牧德、中砂、致茂、家碩等半導體設備股外，廣運、高力、泓德能源、中興電等散熱或綠電概念股同樣榜上有名。