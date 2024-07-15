就市論勢／能源、重電、生技 可留意
盤勢分析
6月台灣對美國出口90.5億美元，為歷史單月第3高，對美國出口占比上升至23.2%，美國成為台灣第二大出口市場，若加計最大出口地中國大陸加工後再銷往美國部分，台灣經濟與美國景氣相關性高，台股漲跌與美股相關係數超過九成。
聯準會主席鮑爾在參眾議院證詞表態：「對於通膨已經回落有一定程度信心，數據是相當清晰的，但還沒有足夠的信心。」加權指數與櫃買指數漲跌原因不同，集中市場指數多空，主要與費城半導體指數、那斯達克指數同步，尤其本周四（18日）台積電（2330）法說會全球矚目。櫃買市場大多數企業股本較小、走勢由本土資金主導，通常1、4、7月都會因季報而修正，季報成利空震盪測試低點或利多後見高點，而影響力也會逐漸鈍化。
投資建議
AI議題持續發酵，AI電力、矽光子、AI機器人等題材成為市場熱點，科技股資金行情發酵，財報不佳股反成基期低的成長股，例如蘋概指標大立光自蘋果宣布Apple Intelligence，股價從2,200元上漲至3,200元，法說會內容也是展望樂觀，短線回檔後有機會重啟漲勢至9月蘋果搭載AI功能的iPhone 16系列新機發表會前。
短線操作包括台積電供應鏈、AI機器人、蘋果供應鏈、能源、重電、營建與生技。
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