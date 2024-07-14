川普遇槍擊 法人：後續政策恐成台股中長線變數

美國前總統川普出席造勢遇槍擊，法人分析，台股短期恐震盪，市場解讀川普當選機率增高，若未來大幅提高關稅，將影響台灣企業明年獲利，並推升通膨不減反增，打亂美國降息腳步；市場也將聚焦本週登場的台積電法說會。

受上週四美股大跌拖累，台股加權指數12日盤中跌逾600點，尾盤跌勢收斂，收盤下跌473.1點，終場收在23916.93點；不過台股週線仍上漲360.34點，週線連2紅。

上週五美股反彈收紅，不過市場關注川普遭槍擊事件，是否會影響美、台股的多頭走勢。

台新投顧副總經理黃文清對中央社記者表示，經歷這次事件後，市場推斷川普當選機率可能更高，台股短期會去反應若川普未來當選後會發生的情境，例如川普主張大幅提高關稅，且對中國關稅擬調高到60%，台灣不少企業仍以中國為生產基地，恐波及企業明年盈餘與獲利成長；但後續仍要觀察川普以此貿易手段作為協商的成果。

他進一步說，市場也擔憂川普提高關稅後，會影響市場通膨不減反增，原本市場已預期美國利息下降將從今年9月一路開始到明年；但若川普當選機率變高，是否扭轉美國降息趨勢，市場會先震盪反映利空。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，台股上週回檔主要是受到逢高獲利了結賣壓影響，回顧台股近10年本益比平均約在15至16倍，目前已來到17.5倍水準，高於歷史平均；不過，台股結構在AI的帶動下已出現轉變，AI讓台灣成為資料中心的重要供應鏈，進而使評價面進一步提升，有機會往歷史高點靠攏。

黃新迪說明，事實上台股企業獲利狀況仍佳，6月上市櫃營收3.64兆元，除了創同期次高，並連續4個月突破3兆元大關，晶圓龍頭大廠台積電營收創最佳6月數據，且優於預期，財測也達標；而下週市場焦點將鎖定台積電的法說會，以及7月412家上市櫃企業將發出新台幣6827億元現金股利，為股市增添資金活水。

不過，黃新迪提醒，台股短線正乖離大，仍須留意短線可能回檔整理，且美股出現降息預期提升的利多不漲反跌，後市波動可能加劇。

永豐投顧表示，台股上週創新高後受到美股衝擊出現回檔，但多頭趨勢不改。大盤上漲推力仍是觀察台積電，只要台積電繼續前進，大盤就能維持不墜，市場對台積電第3季法說抱持樂觀看法；然而上週四美國CPI數據的利多出盡表現也使人警惕，必須觀察個股與市場量能變化。