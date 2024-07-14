川普遭槍擊 法人：市場恐做「這兩舉動」避免黑天鵝竄出

美國前總統川普13日晚間於賓州舉行造勢活動遭遇槍擊，是否影響美、台股的多頭走勢引發關注。投顧法人認為將對市場產生兩大變局，一是金融市場會開始做出「避險或對沖，防止黑天鵝事件發生」，二是川普若當選，對台股短期將受衝擊。

第一金投顧董事長陳奕光表示，這次槍擊事件發生在選舉前三個月半，可能不僅僅是一個單純的暴力事件，可能會在四個層面影響即將到來的美國選舉，從「選民情緒」到「政策議程」，再到「候選人的競選策略」，都可能受到波及，甚至金融市場都會開始做出「避險或對沖，防止黑天鵝事件發生」。

陳奕光認為，713川普槍擊事件可能對於11月美國總統選舉產生多方面的影響，首先，可能會引發對公共安全和槍支管制問題的關注。民主黨候選人可能會利用這一事件來推動他們的槍支管制，強調需要採取更嚴格的法律管制。

其次，川普自身的競選活動可能會受到影響。雖然事件中川普目前確認安全，但這次槍擊可能會改變他的競選日程，並影響他的公開露面次數。安全問題將成為川普及其競選團隊的一個重要考量因素。

第三，可能會引發他支持者的同情和支持，進一步激勵他的核心支持者，鞏固他在共和黨內的領導地位。

第四，可能會加劇美國政治局勢的緊張。川普一直是美國政治中的一個極具爭議性的人物，這次事件可能會引發更多的政治分歧和對立。兩黨候選人及其支持者可能會針對這次事件展開激烈的口水戰，進一步加劇選舉前的對立情緒。

如若因此提高川普當選機率，台新投顧副總經理黃文清表示，川普主張提高關稅，一方面可能反轉已經降温的通膨，另一方面，也可能影響受課稅國家的企業，台股可能受影響！雖然最後未必會如川普說的做(談判條件)，但市場會領先反應最壞狀況。