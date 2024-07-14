雙A題材加持…蘋果概念股 有望燒到明年

蘋果iPhone 16系列即將在九月份問世，法人認為，蘋果概念股旺季效益可期，而台股關鍵企業，如台積電、鴻海等，因擁有「ＡＰＰＬＥ（蘋果）＋ＡＩ（人工智慧）」雙Ａ題材護身，預期在終端應用推陳出新下，電子上游相關概念股營運可望至少熱到二○二五年，電子下游與周邊關鍵零組件廠商二○二五年營運也可望優於今年。

法人看好，蘋果概念股下半年營運皆將顯著升溫，特別是配合新款智慧機推出，傳出蘋果已二度追加備貨量，顯示對新產品銷售深具信心。

法人指出，蘋果用戶中，有近二點七億支左右的手機，機齡逾四年，若汰舊換新需求超乎預期，關鍵兩大夥伴台積電、鴻海將受惠新機備貨挹注，下半年營運較上半年顯著走強，成為蘋概股的精神領袖。

此外，ＡＩ訂單能見度較長已是產業共識，輔以下半年基本盤還有蘋果新機備貨，法人認為，在雙重題材加持下，各大指標廠商近期營運沒有看壞的理由。

台積電預計十八日召開法說會，屆時將公布第三季展望。

不過，早在上一季的法說會時，台積電就已經率先上修ＡＩ能見度。台積電總裁魏哲家當時就曾說，幾乎所有ＡＩ創新者都正與台積電合作。

魏哲家當時也預測，未來五年，伺服器ＡＩ處理器將會以百分之五十的年複合成長率快速增加，預估到二○二八年時，將占台積電營收超過百分之二十。

而在台積電召開法說會前夕，業界、分析師與研究機構也紛紛提出預測看法。

分析師認為，台積電二○二五年先進製程三奈米有漲價空間，成熟製程不會漲價甚至會降價，並預期ＡＩ需求至少持續到二○二五年，有利台積電定價。

另外，台積電今年的資本支出有望達到高標三百二十億美元，而明年資本支出則有望拉升到三百二十億美元至三百六十億美元之間。