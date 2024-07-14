大戶追價強棒 多頭氣盛…友達、中興電等吸引資金進駐

台股以急行軍走勢攻上24,000點後，獲利賣壓湧現，專家認為，短線漲多修正乖離，操作宜汰弱留強，友達（2409）、中興電（1513）、潤泰全（2915）等市場大戶、法人高檔追買強勢股，可望在盤勢震盪時領漲抗跌，扮演多頭明燈。

隨短線賣壓宣洩，美股四大指數12日攜手反彈，其中，輝達（NVIDIA）、蘋果、特斯拉漲幅在1.3%至2.9%間，台積電ADR漲1.5%收187.3美元；台指期夜盤漲241點收24,055點，有助台股周一（15日）再度挑戰24,000點。

綜合凱基投顧董事長朱晏民、統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利等看法，台股短線技術面過熱，高檔賣壓蠢動，所幸企業獲利轉佳、美國降息可期等利多護持，適時降溫無礙中長多走勢，建議大盤回穩前稍安勿躁，並控制持股風險。

台新投顧副總經理黃文清表示，台股基本面、資金面均偏向正面，盤面類股持續良性輪動，由於法人、大股東、公司派、壽險、代操等大戶具有「仙人指路」意味，在大盤處於高檔時仍積極追價買進，顯示後續應有一定漲勢值得期待。

篩選上周千張大戶增加持股、法人買超逾1,000張，且12日逆勢收紅、單周漲幅優於大盤的強勢股，除友達、英業達、欣興、威強電等電子股，以及潤泰雙雄、中興電等傳產股外，還有國泰金、玉山金等金融股。

具低基期優勢的景碩，因應蘋果手機將上市，可推動BT載板需求提升，加上市場傳出打入輝達GB200 OAM供應鏈，吸引外資、投信、自營商強力敲進；ABF載板廠欣興為GB200 GPU載板及Switch板供應商，股價同步轉強填息。

金融股上半年獲利亮麗，第3季有機會更上一層樓，近期外資密集買超國泰金、玉山金、台新金，推升股價一路盤堅向上，轉投資南山人壽且股價淨值比不高的潤泰新、潤泰全亦展開補漲走勢。