台灣、印度列新興股首選 在MSCI權重直逼陸股

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

台灣和印度股市乘著人工智慧（AI）與基礎建設投資熱潮而起，大有挑戰陸股在新興市場股票投資組合龍頭地位的架式，未來新興市場可能形成三足鼎立局面。

彭博彙編的數據顯示，台股和印股迭創新高，如今在MSCI新興市場指數權重都超過19%，直追中國大陸股市的22.8%，讓投資人在新興市場押注更多元、降低對陸股曝險過度的風險。

美國利率已觸頂，投資人正物色吸引人的新興市場。錢進台股可押注AI半導體股，投資印股則能參與當地基建投資榮景。

新加坡海峽投資控股基金經理人巴加瓦指出，台灣的科技實力，特別是半導體產業，以及印度的科技業和數位經濟，吸引投資人以台股和印股替代陸股。

陸股在MSCI新興市場指數權重曾於2020年攀抵40%的顛峰，但近幾年隨監管打壓和房市泡沫化重創陸股而不斷萎縮。

如果延續近來趨勢，台股或印股今年可望超車陸股、躍為MSCI新興市場首位，使新興市場投資從陸股獨霸轉變成三強鼎立。

台股市值2.6兆美元，不到陸股市值的三分之一，卻能急起直追，格外引人注目。台灣加權指數今年來大漲33%，漲幅在全球主要股價指數中名列前茅，反映輝達供應商台積電股價飆漲帶旺大盤。印度Nifty 50指數今年來漲幅逾12%。上證指數今年來漲幅僅0.3%。台股和印股12個月預期盈餘增幅都至少有13%，儘管預期本益比各約20倍，遠高於陸股的九倍，資金豐沛可望為漲勢繼續推波助瀾。

新興市場指數 陸股

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