台灣50成分股 填息秀亮眼

台股挾人工智慧（AI）狂潮，第2季看回不回，以產業龍頭為主的台灣50成分股除權息走勢亮麗。截至上周五（12日）止，台積電（2330）等多檔個股五日內快速填息，台達電除息後狂飆22.1%，存股族股息、價差兩頭賺。

凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長蕭乾祥、群益投顧董事長蔡明彥等指出，受惠終端庫存調整告一段落、AI伺服器需求持續熱絡，今年上市櫃公司獲利重返成長軌道，預估今、明年都有二成以上成長幅度，支撐台股多頭行情續航。

統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清觀察，外資今年回補力道有限，但本土資金相當充沛，尤其公司派、中實戶、散戶等積極進場，只要基本面紮實、營運展望正向，甚至股價位階低但具轉機題材個股，多有不錯填權息走勢。

以各產業龍頭匯聚的台灣50成分股來看，至12日止，含採一年多次配息政策個股在內，約27檔已除權息，其中台積電、和泰車、欣興等三檔一日填息，緯穎、台達電、華碩、國泰金、台化、鴻海等十檔，則在兩日至五日不等，表現優於往年。

統計除權息後漲幅，以台達電大漲22.1%居冠，主要拜6月中旬除息時大盤多頭氣勢旺盛，以及搭上AI伺服器液冷題材順風車，獲得外資、投信買盤回補，推升股價最高攻至435元掛牌後歷史新天價。

至於大立光、廣達、國泰金、台積電、開發金、欣興、日月光投控、華碩等個股，除息後漲幅達7.6%至21.1%間，電子股大多兼具AI伺服器、蘋果供應鏈題材，金融股則因7至8月為壽險及銀行認列現金股利息收入高峰期，且台股熱絡將有助壽險實現資本利得增加。