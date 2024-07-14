Apple+AI概念股 熱到明年

蘋果概念股近期再度獲得投資人目光，法人分析， 關鍵廠商如台積電（2330）、鴻海（2317），及多家PCB廠臻鼎（4958）、欣興（3037）等皆有Apple+AI雙題材護身，預期終端應用推陳出新，上游相關概念股營運至少熱到2025年，下游與周邊關鍵零組件廠2025年營運也可望優於今年。

法人觀察，人工智慧（AI）訂單能見度較長已是產業共識，下半年基本盤還有蘋果新機備貨，雙重題材加持，各大指標廠近期營運沒有看壞理由。

晶圓代工龍頭台積電4月法說已率先上修AI能見度，當時台積電總裁魏哲家在法說會提到AI近況，他說，除了一家廠商，幾乎所有AI創新者都正與台積電合作，以解決對節能運算能力永無止盡的AI相關需要。預測伺服器AI處理器在今年貢獻營收將成長超過一倍，占台積電2024年總營收的十位數低段（low-teens）百分比；未來五年預計伺服器AI處理器將以50%年複合成長率增加，到了2028年將成長占台積電營收將超過20%。