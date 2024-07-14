短線超強股 大盤攻高先鋒…金寶、正崴等近一周成交量增溫

台股在今年大多頭格局下，即便上周五（12日）受到美國科技權值股獲利了結賣壓拉回影響下跌1.9%，不過周線仍連二紅，相關如金寶、正崴、中興電等16檔「強者恆強股」，將是大盤後續衝高的先鋒部隊。

篩選股價在周、月、季、半年、年線之上均線多頭，6月營收年增，近一周成交量增溫、單日成交量逾500張，且近一周股價周漲幅1.5%強於大盤的個股，包括：金寶、友達、昆盈、正崴、英業達、中興電、瑞軒、晟銘電、弘憶股、欣興、亞力、和大、臻鼎-KY、TPK-KY、森崴能源及誠美材。

產業來看，這些人氣熱門強勢股以電子為主，傳產股僅三檔，電子有光電、電子零組件、電腦及周邊設備等，傳產以重電族群為主。

近一周股價以金寶最飆，高達27.2%，其次和大、瑞軒分別有17.3%、17.2%的漲幅。觀察籌碼面，金寶近五日成交量高達77.4萬張，友達、昆盈也各有45.8萬、44.5萬張成交量。

至於成交量增溫程度，正崴近一周成交量大增584.6%最火熱，其次晟銘電、金寶分別增加393.4%、362.4%。

最後檢視基本面，森崴能源6月合併營收年增177.5%最亮眼，其次晟銘電、瑞軒分別有96.6%、69.5%的年增。

統一投顧董事長黎方國指出，台股短線因為漲幅過大面臨修正，不過前景並沒有多大改變，因此短線有價有量、均線多頭，搭配6月營收還能正成長個股，將會是後續大盤持續攻高的多頭火種。

黎方國分析，量能增溫是很重要指標，代表法人沒有棄守，加上這些篩選出來的個股，很多就是之前盤面強勢股，也是人氣維繫標的，只要人氣熱度不墜，搭配技術面線型偏多，股價表現就有機會續強。

台新投顧副總經理黃文清表示，強多格局下，技術面均線多頭，股價近一周能維持強勢，籌碼面成交量增溫，加上基本面6月營收年增，篩選出的個股很多是AI相關、機器人題材，或是重電、綠能相關，都是盤面熱門族群。

黃文清指出，由於外資12日期貨淨空單飆升到4萬口，現貨大賣416億元，以及加權指數乖離率仍待修正，預期本周台積電法說會前，台股將維持震盪整理格局，以個股表現為主。