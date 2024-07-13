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樂觀降息預期！類股輪動加快有利美股 多元布局策略吃香

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
在公布6月CPI持續降溫後，美股表現出現變化，科技巨頭遭遇龐大賣壓，但景氣循環股和小型股受到追捧，顯示資金輪動正在加快。不過12日美股四大指數均收紅，又以費半指數上漲1.3%表現最佳。圖／路透社資料照
在公布6月CPI持續降溫後，美股表現出現變化，科技巨頭遭遇龐大賣壓，但景氣循環股和小型股受到追捧，顯示資金輪動正在加快。不過12日美股四大指數均收紅，又以費半指數上漲1.3%表現最佳。圖／路透社資料照

在公布6月CPI持續降溫後，美股表現出現變化，科技巨頭遭遇龐大賣壓，但景氣循環股和小型股受到追捧，顯示資金輪動正在加快。 不過12日美股四大指數均收紅，又以費半指數上漲1.3%表現最佳。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利團隊投資長史考特·葛拉瑟（Scott Glasser）指出，科技七雄的崛起使市場集中度達到1970年代以來最高水準，目前，市值前五大股票占S&P500指數的27%，市值前十大股票占37%，不過，市場集中度可能會停滯在當前水準附近，長遠來看，隨巨型股集中度停滯、市場參與範圍擴大、更多類股及中小型股帶來更大貢獻，市場廣度將恢復到更健康的水準，多元化投資組合在未來12-18個月內應會開始跑贏大盤。

富蘭克林證券投顧表示，隨美國通膨持續降溫，加上近期就業市場也開始趨緩，讓聯準會更有理由降息，儘管聯準會預計今年僅會降息一次，但2025和2026兩年都將降息四次，未來存在「加速降息」的機會，根據芝商所FedWatch數據（取自7月12日），市場甚至樂觀認為9月、11月、12月均有望降息，而寬鬆貨幣政策預期將有利美股中長期表現。

在題材上，隨AI觸角逐漸從雲端走向終端，除了巨大AI晶片需求外，AI在各種終端項目的應用也愈來愈受矚目，此將在長期下為AI領域提供強勁需求並惠及相關領域，事實上，最具AI題材的通訊服務、科技等成長股也是2024年S&P500指數各類股中企業獲利成長動能最強者，具有基本面支撐，故如果短線出現回檔修正，這並非壞事，反而提供逢低進場或定期定額介入的機會，另一方面，通膨降溫加上經濟保持溫和成長，將使美國有更高機率實現軟著陸，在此情況下，類股輪動可望逐漸加快，先前表現落後、評價相對較低的類股以及小型股可望受益。

AI 美股 降息

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