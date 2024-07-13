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金控股6月獲利表現亮眼 法人優先偏好這四檔

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
受惠金融市場續熱、新台幣兌美元匯率走貶，14家金控公司自結6月稅後純益達735.8億元，為今年單月新高水準，投顧法人看好第3季獲利有機會更上一層樓，目前投資偏好國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）、玉山金（2884）等四檔。圖／聯合報系資料照片
受惠金融市場續熱、新台幣兌美元匯率走貶，14家金控公司自結6月稅後純益達735.8億元，為今年單月新高水準，投顧法人看好第3季獲利有機會更上一層樓，目前投資偏好國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）、玉山金（2884）等四檔。圖／聯合報系資料照片

受惠金融市場續熱、新台幣兌美元匯率走貶，14家金控公司自結6月稅後純益達735.8億元，為今年單月新高水準，投顧法人看好第3季獲利有機會更上一層樓，目前投資偏好國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）、玉山金（2884）等四檔。

大型本國投顧分析，金控股6月主要獲利動能除來自壽險實現股票資本利得、認列現金股息收入，以及新台幣匯率6月小幅貶值0.09%，降低壽險整體避險成本外，台股價量俱揚，帶動銀行及證券投資評價部位及證券經紀手續費收入上揚亦為關鍵。

統計14檔金控上半年稅後純益3,374億元，其中，壽險為主金控獲利年增140%，高於銀行為主金控年增16.5%及證券為主金控年增17%。

展望後市，法人指出，7至8月為壽險及銀行認列現金股息收入高峰期，若台股仍可維持熱絡，將有助壽險實現資本利得增加。

此外，目前市場預期美國聯準會9月及12月將分別降息1碼，債券殖利率下滑將有助壽險及銀行投資評價及銀行財富管理手續費收入，但美元指數轉弱可能帶動壽險避險成本回升達1%至1.5%。

中信金 台幣匯率 國泰金 壽險 富邦金 玉山金 美國聯準會

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