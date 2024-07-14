台積電法說…半導體風向球 將釋出Q2財報、Q3展望

晶圓代工龍頭台積電（2330）預定18日（周四）召開法說會，此次實體與線上同步，實體並恢復在台北舉辦，屆時將公布第2季財報與釋出第3季展望、產業景氣看法等，將成為半導體產業風向球；而3奈米產能供不應求的漲價議題、海內外布局、資本支出、對人工智慧（AI）趨勢與全年成長展望能否上修，都將是焦點。

台積電周四法說會也是董事長魏哲家上任後的首場，若魏哲家屆時親自出席，將是首度以新身分面對法人提問。隨著魏哲家先前預告，接任董事長後，首要任務是儘量往政府關係移轉，總裁事務儘量讓同事分攤，後續法說會是否會由兩位執行副總經理暨共同營運長米玉傑及秦永沛擔綱，將會是另一個觀察焦點。

台積電法說會觀察重點

台積電法說會召開前，上周股價與市值已頻創新高，讓外界認為法說會行情已提前暖身。法人看好，台積電受惠AI與高速運算需求，彌補部分應用庫存調整與緩慢復甦，估全年營運成長有望較預期小幅上修。

法人預期，台積電法說可望釋出正面訊息，預期第2季毛利率與營益率可望優於公司目標，第3季美元營收有望挑戰新高，若以美元財測計算，估季增超過一成水準至約14%至16%，全年美元營收將較先前4月法說會預期（成長21%至26%），上修至成長26%至29%區間或三成以上。

法人預期，台積電2024年的資本支出，預計將維持介於280億至320億美元之間，預期此次法說會不會有變動，至於2025年資本支出可望較今年恢復年成長，惟最快尚待下一次法說會或明年初才會公布規畫。

台積電日前公布6月營收2,078億6,900萬元，月減9.5%，如預期出現比較顯著的下滑，但仍優於法人預估的1,950億元水準，為歷年同期新高。法人分析，台積電除了來自AI應用需求暢旺、以及蘋果智慧機備貨需求，另一個因素則是權利金收入，估向世界先進授權技術的權利金收入挹注1.5億美元，有利於美元營收超越財測。