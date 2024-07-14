大數字／高配息金融商品 存股優選

台灣投資人近年來大舉轉進基金與ETF，幾乎成為台股投資新顯學，間接支持台股創高走揚。何以投資人高度青睞這兩項金融商品？事實上，除了存股族在意的高配息外，風險分散，成為相當關鍵的考量因子。

眾所周知，基金及ETF都持有一籃子股票，投資標的更分散，風險也降低，因此成為眾多投資人參與台股的重要工具。但風險究竟有多低？實務上，可以將台灣散戶最愛的前三大個股、與受益人數最多的前三大ETF，就近一年股價每日漲跌幅標準差（風險）進行比較。

個股方面，中鋼、台積電、開發金是股東人數最多的前三檔個股，依集保最新資料統計，人數分別為129.4萬、124.4萬、82.2萬。根據計算，三檔個股近一年日報酬率標準差分別為0.9%、1.6%、1.2%。

ETF方面，最受投資人歡迎的分別是國泰永續高股息、元大高股息、元大台灣價值高息等三檔，受益人數分別為130.4萬、105.1萬、96萬。根據計算，三檔ETF近一年日報酬率標準差分別為0.9%、0.8%、0.9%。

由以上最受投資人歡迎的前三檔個股及ETF標準差對比可以看出，ETF由於投資具有一籃子持股特性，投資風險相對較小，更適合保守型投資人及退休族長期布局，尤其台灣人口高齡化問題嚴重，更使ETF投資成為全民運動。