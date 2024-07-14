大數字／基金、ETF躍新寵 助攻行情

經濟日報／ 記者崔馨方╱台北報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股今年上半年繳出亮眼佳績，龐大的散戶資金動能功不可沒，除透過傳統的融資買進台股外，因近年投資管道多元，包括存股族等各類型投資人，更是積極大買台股相關基金與ETF，助推行情走揚，成為台股不斷攻高的關鍵。

市場新近熱議的一項焦點，在於2000年以來，台股長線趨勢不斷上漲，但代表散戶的融資餘額卻逐步下降，是散戶的參與程度降低？還是民間投入資本市場的資金減少？其實都不是，主要是投資管道多元化所造成的假象。

事實上，若將2000年以來，加權股價指數與各類散戶的投資管道，包括融資餘額、台股基金規模、台股ETF規模等進行比對，可以發現，融資餘額確實呈現減少趨勢，不過基金、ETF規模則快速擴增，顯示台股仍是「藏富於民」。

觀察2010年以來幾次台股相對波段高點，台股基金規模呈現「一山還有一山高」的趨勢，從2010年12月底的3,320億元、2021年7月上旬的3,541億元，一路走揚至今年下旬的5,277億元。而ETF的吸金效應更是驚人。隨各種不同型態的ETF，包括市值型、主題型、高息型等，均各有不同的投資人偏好，帶動近年台股ETF市場規模逐年爆增，2021年第3季初已增至3,967億元，今年上半年將結束時，則已突破2兆元大關。

ETF 台股 餘額

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