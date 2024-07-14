大數字／內資爆發 台股一路高歌

今(2024)年以來，台股不但順利站上2萬點大關，更屢屢改寫歷史新高紀錄。這波領軍上衝的資金要角，主要是內資，特別是投信買盤大爆發，引領指數一路高歌上揚，「台灣錢淹腳目」的現象再次成為全市場高度熱議的話題。

事實上，對照外資、投信、自營商三大法人今年以來的進出動向，可以發現這次台股攀上歷史新高，與過往情況迥異。今年來，外資首季雖買超台股1,372億元，不過投信買超力道更強、達2,171億元，帶動指數單季大漲2,363點、漲幅13.1%。

第2季外資則轉買為賣、賣超台股642億元，不過隨投信持續買超1,666億元，加上散戶共襄盛舉、買超台股412億元，以及八大公股行庫大舉買超560億元，帶動台股單季大漲2,737點，漲幅13.5%，表現更優於首季。

若將時間線拉長至近十年，對比台股加權股價指數與外資動向的關係，2019年是個關鍵的分界點。2019年以前，當年度外資買賣超的方向，與台股指數漲跌呈現高度的正向關，相關係數約為0.73，外資成為影響行情主要的關鍵力量。

不過2019年後，隨美中對抗不斷升溫，加上新冠疫情襲擾市場，外資接連三年大賣台股，台股除2022年回跌4,081點外，2020年、2021年均分別上漲2,735點與3,486點，顯見外資動向對台股的影響力已逐漸式微，不再主導台股長期走勢。

與外資動向具有相關性的，則是國際熱錢的流動狀況，常受一國匯率升貶影響。正常情況下，當一國匯率升值，將吸引國際熱錢大舉潮湧，連帶股市也將走揚；相反的，若匯率貶值，熱錢將大舉出走，股市表現也將回檔修正。

觀察近十年來，新台幣兌美元匯率與加權股價指數間的關係可以發現，2018年至2021年間，新台幣呈現升值態勢，帶動加權股價指數連三年上漲；2022、2023年則呈現貶值態勢，不過台股依舊昂首高歌，匯率與台股間關係脫鉤。

再看今年來的變化，新台幣兌美元匯率自年初起到4月呈現連四貶，台股則自2月起月線連三紅／漲；5月新台幣匯率微幅小升，台股持續上漲；6月匯率再轉貶，台股依舊上揚。顯見，台股本波行情已與國際熱錢無關。

綜合以上所述，台股近來年不論長線、中線、或短線的指數變化，似乎均與外資動向、國際熱錢流向的關聯度降低。那麼，究竟是何方買盤力量，拉動台股不斷向上漲升？答案是本土資金。

長線來看，統計2019-2022年以來的台股表現，與各類資金的進出動向關係可以發現，外資接連大賣台股，不過台股卻逆勢走揚，主要多與本土資金，包括投信買超力挺、台商回流的資金買盤、及市場大戶與散戶的共襄盛舉有關。

時間縮短至今年，上半年台股勁揚5,101點，創下台股歷來最強半年度表現，雖然外資買超730億元，不過投信更是大舉買超3,837億元，加上散戶也積極追買約700億元、以及八大公股行庫買超近400億。

此外，還有台股基金、台股ETF的買盤加持，使得台股表現亮麗搶眼，上半年累計漲幅達28.4%，在全球主要指數中，僅次於費城半導體指數的29.8%，已超越去年全年漲幅26.8%，亞股中排名第一。