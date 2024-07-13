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國泰投信董座張錫信心喊話：今年高點還沒過

經濟日報／ 記者陳美君楊筱筠╱台北報導

台股指數昨（12）日盤中崩跌600點，令投資人驚慌失措；對此，國泰投信董座張錫昨日信心喊話說，台股今年高點還沒過、年底前還有機會締造新猷，且「漲多回檔是健康的」、「要相信跌是漲的一部分」；他也持續看好明、後年股市表現，認為在每年獲利可望成長20%下，股市仍有高點可期。

此外，金管會證期局也祭出五點信心喊話，強調台股基本面尚稱穩健，金管會將持續關注國內外經濟情勢，適時採行相關措施。

國泰金控昨日舉行首屆「國泰資產管理高峰會」，張錫會後受訪時提到，台股下半年「還在整理」，不過長線趨勢是沒問題的，現在台灣站在一個對的位置上，只是因為漲太多，所以市場需要整理，這樣是穩紮穩打，整理後長線還是看好的。

張錫指出，台股去年漲幅高居全球第三，僅次於日本與義大利，今年上半年台股漲幅高居第一、漲幅達28%，為全世界漲幅第一大，領先日本的18%與S&P500等先進國家股市；台灣在這兩年的國際能見度非常高，不過「漲高就是最大的風險」，台股短線確實面臨修正，投資人可以趁此時做更多元的資產配置，或利用定期定額ETF等各種工具搭配，進行長期資產規劃。

張錫表示，AI今年才剛開始第一年、基本面在未來兩三年依舊看好，換言之，台灣未來兩、三年都將持續明顯成長，長線來看趨勢才剛開始；第二個是若9月開始降息，資金行情還會持續在推動，台股歷經整理之後還是很有機會再創新高點。

張錫認為，台灣現在有新台幣58兆元的資金放在銀行儲蓄，而且過去幾年，每年超額儲蓄超過3至4兆元，確實是「台灣錢淹腳目」，且現在通膨這麼高，沒有把錢拿來投資相當可惜。

台股指數 國泰金控

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