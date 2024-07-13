台股重挫473點…弱中透強 個股漲多跌少、中小績優股轉強

美股那斯達克與費半等指數重挫、台積電（2330）ADR也大跌3.4%，衝擊台股昨（12）日跳空開低走低，盤中一度重挫615點，但行情「弱中透強」，盤面資金「棄大轉小」，帶動中小型績優股轉趨強勢。

昨天台股尾盤在買盤點火電子權值F4下，指數最後一盤大拉92點，終場下跌473點、收23,916點，成交量擴增至6,011億元，呈現「價跌量增」格局。

今年台股單日前三大跌點

由於美國6月CPI月增率為2020年5月以來首次轉負，增加市場對於聯準會9月降息機率的預期，大型科技巨頭面臨獲利了結的壓力，拖累日、台、韓股紛紛拉回修正，加權指數昨日跳空開低走低，一舉摜破5日均線，並跌破24,000關卡，跌點為今年第三大，僅次於4月19日的774點、4月16日的547點。

其中值得注意的是，盤面個股與類股均漲多跌少，19大類股中，電子大跌3.4%最弱勢，航運、電機機械、營建、觀光、造紙也都下跌，餘均上漲。族群中，線纜族群漲1.9%最強勢，其他包括數位雲端、運動休閒、生技醫療、綠能環保等均收紅上漲。千金股跌多漲少，檔數維持17檔不變。

三大法人動向上，昨日合計賣超台股499.3億元，由買轉賣；其中，外資大舉調節416.5億元，由買轉賣，賣超金額為今年第六大；投信買超67.4億元，連十買；自營商賣超150.2億元，賣超金額為今年第三大，連六賣。八大公股行庫則逢低護持，買超91.6億元，連二買，金額為6月24日買超123億元以來最高。

第一金投顧董事長陳奕光、台新投顧副總黃文清等市場名師表示，AI股面臨修正壓力，權王台積電昨日重挫3.7%、收1,040元，鴻海與聯發科跌幅均達4.2%、廣達下跌1.9%，四檔電子權值股貢獻指數跌點達415點。不過，12日收盤點位仍是史上第三高，全周加權指數上漲360點或1.5%，周線連二紅，盤面結構「弱中透強」。

而昨日最後一盤大拉台股近百點，根據券商進出分點與平均買價交叉比對分析，主要是由八大公股行庫、與五大壽險金控點火，加上部分本土大型券商共襄盛舉，使得最終指數跌點明顯收斂。