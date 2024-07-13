ETN趨勢導航／富邦蘋果正二N飆升6%
受到美股大型科技股高檔賣壓出籠影響，台股本周創高後出現劇烈震盪，未能站穩24,000點關卡，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，富邦蘋果正二N（02001L）挾槓桿威力，單周漲幅達6.72%，拔得頭籌。
雖然美聯準會（Fed）主席鮑爾赴國會作證釋出偏鴿訊息，且最新通膨數據低於預期，市場押寶9月降息機率升至90%以上，但因輝達、特斯拉等科技指標股漲多拉回，台股昨（12）日隨美股同步收黑，統計集中市場單周漲360點或1.52%，連二紅，櫃買市場周線跌2.19點或0.78%，終止連八紅。
追蹤台股標的為主的25檔ETN中，本周不到三成比例打敗兩市大盤，績效前三名依序為富邦蘋果正二N、富邦特選蘋果N、元大綠能N，單周漲幅為6.72%、3.62%、3.12%。本周績效前段班主要分布於蘋果、金融、市值等特色。
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