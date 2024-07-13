ETN趨勢導航／富邦蘋果正二N飆升6%

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
追蹤台股標的ETN本周績效前五名
追蹤台股標的ETN本周績效前五名

受到美股大型科技股高檔賣壓出籠影響，台股本周創高後出現劇烈震盪，未能站穩24,000點關卡，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，富邦蘋果正二N（02001L）挾槓桿威力，單周漲幅達6.72%，拔得頭籌。

雖然美聯準會（Fed）主席鮑爾赴國會作證釋出偏鴿訊息，且最新通膨數據低於預期，市場押寶9月降息機率升至90%以上，但因輝達、特斯拉等科技指標股漲多拉回，台股昨（12）日隨美股同步收黑，統計集中市場單周漲360點或1.52%，連二紅，櫃買市場周線跌2.19點或0.78%，終止連八紅。

追蹤台股標的為主的25檔ETN中，本周不到三成比例打敗兩市大盤，績效前三名依序為富邦蘋果正二N、富邦特選蘋果N、元大綠能N，單周漲幅為6.72%、3.62%、3.12%。本周績效前段班主要分布於蘋果、金融、市值等特色。

延伸閱讀

聯準會降息希望再起 亞股大多收高

降息買美債、金融股或台積電？全網秒選它「最穩定」：保證不跌

認為物價已顯示溫和進展 鮑爾：不必等通膨率2%才降息

鮑爾釋出兩鴿派訊號 市場解讀為降息鋪路

相關新聞

台股重挫473點…弱中透強 個股漲多跌少、中小績優股轉強

美股那斯達克與費半等指數重挫、台積電ADR也大跌3.4%，衝擊台股昨（12）日跳空開低走低，盤中一度重挫615點，但行情...

少年股神再傳操作失利 聯發科爆5,740萬元違約交割

台股近日漲至24,000點以上歷史高檔，但對「衝、衝、衝」樂此不疲的少年股神再傳操作失利。臺灣證券交易所12日公告，證券...

一周熱門零股／00713、群創入列十強

台股本周創高後劇烈震盪， 零股交易熱鬧滾滾，元大台灣高息低波（00713）、群創入榜本周零股交易前十強，其餘與上周不變。

ETN趨勢導航／富邦蘋果正二N飆升6%

受到美股大型科技股高檔賣壓出籠影響，台股本周創高後出現劇烈震盪，未能站穩24,000點關卡，追蹤台股標的為主的指數投資證...

就市論勢／AI供應鏈、重電 聚焦

台股昨（12）日開低，近期短線漲多的電子權值暫時熄火，大盤走勢相對疲軟，終場大跌473點收23,916點；在AI主題發散下，周線仍收紅。

國泰投信董座張錫信心喊話：今年高點還沒過

台股指數昨（12）日盤中崩跌600點，令投資人驚慌失措；對此，國泰投信董座張錫昨日信心喊話說，台股今年高點還沒過、年底前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。