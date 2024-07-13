一周熱門零股／00713、群創入列十強

台股本周創高後劇烈震盪， 零股交易熱鬧滾滾，元大台灣高息低波（00713）、群創入榜本周零股交易前十強，其餘與上周不變。

根據CMoney統計本周熱門零股前十強標的依序為：鴻海、台積電、群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、富邦台50、國泰永續高股息、元大台灣50、元大高股息、元大台灣高息低波、群創，十檔標的交易量270萬至1,214萬股不等。

鴻海、台積電連續兩周居零股交易冠亞軍。鴻海是生成式AI伺服器垂直與水平整合全方位廠商，使其在輝達（NVIDIA）GB200伺服器訂單和市占率爭取上具競爭優勢。根據法人訪查，鴻海在輝達GB200伺服器訂單和詢問度仍在增加中，今年財務預測樂觀。

台積電頻創新天價，近期市場對先進封裝關注度大幅提升，尤其是CoWoS與SoIC，主要由AI與HPC強勁需求驅動。法人認為，CoWoS率先擴產，2025年起SoIC產能擴充將跟進，為台積電強大競爭優勢。