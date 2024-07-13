就市論勢／AI供應鏈、重電 聚焦

經濟日報／ 周敬烈（安聯台灣科技基金經理人）

盤面分析

台股昨（12）日開低，近期短線漲多的電子權值暫時熄火，大盤走勢相對疲軟，終場大跌473點收23,916點；在AI主題發散下，周線仍收紅。

近期台股在AI主題持續發威帶動、盤面類股輪動，加上中小股接棒，交投熱絡，大盤走勢強勁，持續挑戰新高。但隨指數短時間累積一定漲幅，多數個股賣壓漸增，大盤表現強中透弱，漲多標的面臨調節壓力。

投資建議

現階段，整體電子產業緩步復甦，AI仍為成長亮點，產業成長集中於先進製程AI相關應用，相關供應鏈能見度優於其他業者，市場聚焦下周重要法說登場。但美歐政壇變化、美國大選等雜音，是否牽動後續走向，亦值得關注。

布局上，考量各產業成長不一，聚焦能見度可達二至三年的產業，如AI、蘋概、IP/ASIC、光通訊、重電等。

此外，由於7月為除權息旺季，伴隨高股息ETF換股結束，預料接下來盤面資金風格或將由高股息輪換至財報與法說動能，聚焦基本面與產業展望。

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