少年股神再傳操作失利 聯發科爆5,740萬元違約交割

台股近日漲至24,000點以上歷史高檔，但對「衝、衝、衝」樂此不疲的少年股神再傳操作失利。臺灣證券交易所12日公告，證券商申報集中市場違約買賣相抵後僅334萬元，達違約資訊揭露標準個股為聯發科（2454），達5,740萬元。

這是繼4月12日士電（1503）、6月21日台積電（2330）後，今年再度見到達到違約交割資訊揭露標準的標的，申報證券商為台銀證券。

以台股「T+2」交割制度推算，台股大盤指數10日漲107點，首度收盤站上24,000點，當日聯發科因外資及投信同步調節，盤中最高僅為平盤1,460元，最低是1,410元，終場下跌25元收在1,435元。

資深市場人士分析，藝高人膽大的少年股神應該是做錯方向（做多），但當日聯發科股價並未漲停或跌停鎖死，可當機立斷反向沖銷，推論可能是虧損遠超乎能力範圍，只好放任證券商申報違約。

證交所資料顯示，12日證券商申報集中市場違約買進加計賣出金額6,293萬元，是今年第三高水準，僅次4月24日的1.25億元、4月12日的1.04億元，但買賣金額相抵後僅334萬元，仍處於相對低檔。