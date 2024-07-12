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精誠以每股72元收購藍新資訊股份 深化雙方既有業務合作關係

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導

精誠資訊（6214）於12日召開重訊記者會，由發言人鍾志羣說明，董事會通過公開收購取得興櫃公司藍新資訊（6938）股權，本次公開收購價格為每股72元，預定最高收購數量為 2,500,000 股（約 20.4%股權），最低收購數量為 1,900,000 股（約 15.5%股權），若應賣股權數量達最低收購數量，本次公開收購即為成就。若應賣股權數量達預定最高收購數量，所需之現金對價總計為1.8億元。公開收購期間為2024年7月16日至8月5日止。

鍾志羣表示，精誠資訊為台灣資訊服務業的廠商，主要提供企業建置規劃、諮詢顧問及維護等服務，包含提供客戶資訊匯流、虛擬化、雲端服務、行動應用等 IT 相關服務。業務涵蓋金融服務、系統整合與加值服務，廣泛應用於金融業、電信業、 製造業以及跨行業應用與 IT 基礎建設等領域。同時，致力於協助客戶發展具創 新價值的數據服務與商業模式，加速企業數位轉型，創造成長動能。

藍新資訊為資訊服務產業下游之系統整合廠商，根據最終使用者需求，提供具專案特性的客製化資訊服務。其專注於大型核心系統之規劃及建置領域，服務項目為專業的系統整合服務，特別針對 UNIX、NT、AIX 及 Linux 等作業平台提供整合化、虛擬化、雲端化、資料庫、儲存、備份、備援、網路資安等系統規劃、建置到維護與維運，為企業量身訂製應用架構和資源配置方案、系統解決方案及技術 支援服務，提供企業雲端運算、大數據、人工智慧硬體基礎建設。

鍾志羣表示，精誠資訊與藍新資訊均屬資訊服務產業，擬深化雙方既有業務合作關係，並在充分考量彼此股東與員工權益基礎上，由雙方經營團隊共同發揮資源互補綜效， 藉以持續擴大被收購公司營運規模及提高其市場競爭力。

新資訊12日成交價83.9元。

藍新資訊 雲端服務

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