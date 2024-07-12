群益金鼎證券連12度入選「臺灣永續指數」成分股 彰顯卓越 ESG 表現

群益金鼎證券（6005）再度入選「臺灣永續指數」成分股，已連續12度獲此一殊榮，顯示出群益金鼎證券在環境、社會及公司治理（ESG）領域的卓越表現和持續努力。

群益金鼎證券董事長周秀真表示：「群益持續入選臺灣永續指數成分股，是對群益金鼎證券在ESG領域不懈努力的肯定。未來，我們將繼續秉持企業公民的角色，落實社會關懷，與客戶建立長期共同成長的夥伴關係，持續提供超越客戶期待的高附加價值金融服務。」

「臺灣永續指數」由台灣指數公司與富時國際有限公司共同評選，採用符合國際標準的ESG評鑑模型，透過內部的ESG評級與數據模型進行企業的ESG分析，針對環境、社會、公司治理三大支柱，並結合財務指標篩選出台灣上市成分股。所有評比資料均採用公司公開數據，確保公平、公正。

群益金鼎證券透過嚴格的評鑑標準入選臺灣永續指數成分股，彰顯公司在ESG領域的深耕和穩定的表現。

在公司治理方面，群益金鼎強調正直透明，在董事會設有薪資報酬委員會、審計委員會、風險管理委員會及永續發展委員會，以強化經營管理與透明度。

在環境保護方面，群益金融集團全面推動企業永續發展，積極參與ESG相關活動如淨灘、關燈、植樹等，近期參與新創公司市民永續公司推動的聯合實證計畫，與上海商銀舉辦「ESG普惠綠金融活動專案」，鼓勵消費者綠色消費並累積個人碳存摺，再進行碳資產約定存股。

藉此讓民眾生活中的減碳行為與普惠金融結合，不但鼓勵民眾從生活中一點一滴的減碳，也十元二十元的累積碳存摺，再搭配群益存股通系統提供的多檔ESG ETF存股，真正落實減碳與普惠金額相結合的永續投資理念。

在社會責任方面，群益金鼎證券長期支持偏鄉教育，推動「群益愛閱讀」計劃，由員工擔任志工，致力提升偏鄉學童閱讀能力。此外，群益金鼎證券已連續17年舉辦捐血活動，至今已捐出超過2萬袋熱血，為社會的健康和幸福盡一份心力。

群益金鼎證券重視員工身心健康，提供醫生駐診、健康檢查、體適能檢測等服務，並定期開辦多元的健康樂活課程。公司鼓勵員工參加社團活動，並舉辦運動會，透過運動激勵團隊凝聚力，培養員工對運動的喜愛，進而提升對企業的歸屬感。