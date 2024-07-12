外資狠砍421億元 法人：聚焦台指期結算台積電法說會

台股今天一度大跌逾600點，但尾盤急拉，收跌473.10點，失守24000點。法人認為，台股震盪卻未見反轉訊號，外資今天大舉賣超新台幣421.97億元，下週台指期是否壓低結算、台積電法說會都是觀察指標。

台股今天下跌473.10點，跌幅1.94%，收在23916.93點，成交值6011.27億元；週線上漲360.34點，連2紅。

第一金投顧董事長陳奕光接受電訪指出，台股行情並未結束，但17日台指期結算賣壓仍在，須防外資壓低結算。

陳奕光分析，台股在波段高低點的24100點至23500點間震盪，須守穩月線23300點之上；美股輝達（NVIDIA）下挫，美科技股有回檔壓力，也可能進一步影響台股，加上新台幣貶值，股市資金可能外移。

不過，他認為，台股除利空因素之外，也有利多因素。從技術面來看，短線修正多緩漲急跌；籌碼相對偏多頭，外資賣股，8大官股及投信大量承接，年初以來買超近5000億元，壽險資金也伺機進場。

另外，陳奕光指出，美國聯準會（Fed）9月降息機率高，股市資金行情應可持續，以往降息1碼（0.25個百分點）台股漲2%，降息2至3碼漲4%至5%，有助市場氣氛維持。

他說，市場對台積電18日法說會樂觀期待，包括毛利率、資本支出、下季展望、產品漲價、新製程都看好，所以台積電回檔之後仍有機會再漲。台股在多空交織下盤整，上下400至500點可能成新常態，只要不爆超級大量就不會出現反轉訊號。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，台股今天跌點雖多，但跌幅小於2%，應屬於回檔，並非反轉，後續觀察台積電法說會後是否反映利多，或是利多出盡，畢竟現階段指數漲跌關鍵在台積電。

此外，黃國偉說，電子股今天休息之際，近一年走跌的塑化股出現漲勢，可留意補漲機會；美股財報週進入高峰期，也是需留意的重點。

三大法人今天合計賣超508.26億元，外資及陸資賣超421.97億元、自營商賣超150.21億元，投信買超63.92億元。

外資賣超前10名，依序為復華台灣科技優息（00929）、鴻海、群益台灣精選高息（00919）、中信金、台積電、聯電、金寶、中信成長高股息（00934）、日月光投控、群益證。