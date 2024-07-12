台股下跌473點無損全週漲幅 上市股票總市值增逾兆元

台股漲多回檔，今天終場下跌473.10點，收在23916.93點；本週仍上漲360.34點，漲幅約1.53%，週線連2紅。證交所統計，上市股票總市值達到新台幣76.23兆元，單週增加約1.16兆元。

產業別指數方面，綠能環保類指數本週大漲4.1%，漲幅排第1；航運類指數下跌5.98%，跌幅最大。未含金融類指數上漲270.87點，漲幅約1.31%，未含電子類指數上漲169.53點，漲幅約0.81%，未含金融電子類指數下跌83.92點，跌幅約0.51%。

本週全體上市股票成交金額為2兆6683億元，股票成交量週轉率3.88%，各產業成交金額前3名分別為半導體類7647.09億元，占全體上市股票交易金額28.66%；電子零組件類3251.59億元，占比12.19%；電腦及週邊設備類3151.88億元，占比11.81%。前3名皆為電子相關。

累計今年開盤迄今共127個交易日，集中市場總成交金額為55兆4750億元，市場日平均成交金額4368.11億元，股票成交量週轉率71.73%，股票日平均成交量週轉率為0.56%。