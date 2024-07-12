獨／陽明董座將變天！邀有專業海運背景董事擔任 最快7月下旬宣布

陽明海運（2609）董事長變天的傳聞甚囂塵上，近期傳出陽明董事長寶座新人選差不多已定案，預計最快在7月底公布新人事案；據了解，將由陽明現任的董事名單中推舉，不排除邀約擁有專業海運背景的獨董轉成董事，7月下旬有可能會召開董事會改選新任董事長。

陽明新任董事長一度盛傳由交通部前部長賀陳旦來擔任，日前陽明海運已經公告賀陳旦請辭陽明董事代表人職務，市場對於陽明董事長人選還會不會異動成為熱門議題。由於交通部是陽明的主要大股東，日前交通部長李孟諺出席7月11日航海節70周年活動時，也被問到陽明董事長人選問題，並未正面回應。

航運圈今天傳出，考量到全球海運市場變化多端，會找來有海運背景的專家來擔任陽明董事長，所以陽明確定會更換，近期就會由現任的董事或是獨董中選出適合人選。

另外陽明還有5位獨董，根據市場傳聞，全球海運市場變化多端，陽明未來還有造船的問題需要定案，可能會安排更懂海運運作的專家來領軍，不排除邀約有專業的獨董名單包括，唐達興、邱晃泉、熊正一、黃智聰、蔡豐明。

五位獨董的專業分別為：唐達興為大唐達興律師事務所主持律師、邱晃泉為玫瑰道明法律事務所主持律師，黃智聰是國立政治大學專任教授及特聘教授、蔡豐明任國立臺灣海洋大學航運管理學系教授兼系主任，熊正一為桃園國際機場股份有限公司董事（法人代表）及台南應用科技大學國際企業經營系暨碩士班教授。

目前陽明的董事名單包括鄭貞茂（交通部代表）、賀陳旦（交通部代表）、戴佐敏（交通部代表）、陳純純（交通部代表）、施克和（行政院國家發展基金管理會代表）、張建一（行政院國家發展基金管理會代表）、許婉琪（行政院國家發展基金管理會代表），陳方元（行政院國家發展基金管理會代表）、陳劭良（臺灣港務股份有限公司代表）、劉文慶（台灣航業股份有限公司代表）。