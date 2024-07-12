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外資本周大賣台積電超過5.5萬張 但連買面板股

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

台股昨11日創高後，12日重挫回檔，收在23,916.93點，下跌473.1點，跌幅1.94%，成交量5,781.05億元，三大法人賣超508.26億元。其中外資賣超421.97億元，賣超台積電（2330）超過2萬7千張，為連六賣，共賣超約6萬張；買超前兩名為友達和群創。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超421.97億元，投信買超63.91億元，自營商賣超（合計）150.21億元，其中自營商（自行買賣）賣超19.98億元，自營商（避險）賣超130.23億元。

據統計，外資12日賣超前十名的個股，依序是復華台灣科技優息、鴻海、群益台灣精選高息、中信金、台積電、聯電、金寶、中信成長高股息、日月光投控和群益證。

其中外資已連賣鴻海4天，台積電6天，且12日皆為連續賣超以來的最大賣超數量。鴻海12日遭賣出63,339張，台積電則遭賣出27,377張。金融股中則賣超中信金最多，達34,297張。

而外資12日買超前十名的個股，依序是友達、群創、復華富時不動產、新光金、瑞軒、英業達、彰銀、凌巨、中石化、台新金。

外資轉向大買面板股，金融股中青睞新光金、彰銀和台新金。外資買超買超友達104,645張、群創92,856張；買超新光金達66,705張、台新金10,651張。

台積電即將於18日舉辦法說會，日前公布第2季營收約6,735.1億元，年增40.07%，優於法人推估換算新台幣營收約為6,330-6,589.2億元的表現，並創下新高。分析師認為，台積電可能因為上季獲利強勁，上調全年財測。

美銀指出，台積電第2季營收超出預期區間上緣，預期台積電第3季營收季增10%至13%，毛利率則略微上揚。小摩估計，台積電最先進晶片的價格可能針對不同客戶調漲3%-6%，而美銀認為，在2025年及2026年，台積電的3奈米、5奈米製程漲幅將提高到5%至9%。

台積電 外資

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