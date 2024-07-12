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台股跳水失守2萬4 證期局：跌最重的不是台股

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

台北股市跳空大跌，加權股價指數以2萬3916點作收，指數大跌473點，跌幅達1.94％，創今年4月20日以來最大跌點，成交量5781億元。金管會證期局指出，同時段的日本股市跌幅2.42％，南韓股市下跌1.56％，新加坡及香港股市上漲，上海小跌，因此對股市投資人喊話「台股基本面尚稱穩健」。台股至11日止，信用交易的整戶擔保維持率為180.44％。

證期局指出，美股前一交易日（7月11日）在美國通膨數據降溫，顯示聯準會（Fed）有望今年降息後，資金紛紛撤離大型科技股，美股四大指數除了道瓊指數小漲之外，其餘均下跌，漲幅介於%-3.47％～+0.08％。

台股收盤跌幅1.94％，亞股則漲跌互見，與同時段主要亞股相比，跌幅次於日本的2.42％，但大於南韓的1.56％、上海的0.14％；不過，新加坡股市上漲0.72％，香港大漲2.32％。

證期局分析台股基本面，今年截至6月底本益比約24.4倍，現金殖利率達2.34％，若加計股票股利則為2.44％，國內上市櫃公司截至113年6月底累計營收約20.03兆元，較去年同期增加10.23%，為歷年同期次高，基本面表現穩健。

Fed於9月降息機會大增，但美股科技類股不漲反跌，連累台股高檔調節，一路漲不停的台股面臨修正壓力。金管會表示，會密切關注國際金融市場變化，目前台股上市櫃公司基本面尚稱穩健，將持續關注國內外經濟情勢，適時採行相關措施。

台股 基本面

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