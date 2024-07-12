快訊

被國會改革釋憲案「插花」？死刑是否違憲 7月23日無法宣判

113分科數甲／考生哀號「寫到手軟」！多選計算繁複 試題與解答出爐

台股重挫473點 金管會信心喊話：基本面穩健

中央社／ 台北12日電
金管會。本報資料照片
金管會。本報資料照片

美股費半指數重挫，台積電今天同步下跌，台股收盤重摔473.1點，金管會出面喊話穩軍心，強調上半年國內上市櫃公司累計營收達新台幣20.03兆元，創歷年同期次高，上市櫃公司基本面穩健，且今年截至7月11日台股漲幅居亞股之冠。

美國通膨數據降溫，顯示美國聯準會（Fed）今年降息有望，資金紛紛撤離大型科技股，11日美股4大指數除了道瓊指數小漲，其餘均走跌。台股加權股價指數今天收在23916.93點，重挫473.1點，跌幅1.94%，成交值新台幣5781.05億元，外資賣超369億元。

於台股收盤時，日股跌幅達2.42%、韓國跌幅1.56%、上海跌幅0.14%、新加坡上漲0.72%、香港上漲2.32%，國際股市漲跌互見。

金管會今天表示，今年截至6月底台股本益比為24.4倍，現金殖利率達2.34%，加計股票股利為2.44%，今年上半年國內上市櫃公司累計營收達20.03兆元，創歷年同期次高，年增10.23%。

金管會進一步強調，目前台股上市櫃公司基本面尚稱穩健，金管會將持續關注國內外經濟情勢、國際金融市場變化，適時採行相關措施。

金管會也指出，今年截至7月11日止，台股漲幅達36.02%，相較日本漲幅26.18%、韓國漲幅8.89%、新加坡漲幅7.25%、香港漲幅4.6%、上海跌幅0.15%、深圳跌幅6.87%、美國道瓊漲幅5.48%，台股表現優於國際主要股市，居亞股之冠。

股市量能方面，今年截至7月11日止，台股集中市場日均成交值達4356億元，年增高達72.17%。

根據金管會證期局資料，截至今年7月11日，台股信用交易整戶擔保維持率仍達180.44%，遠高於130%追繳門檻。

台股 金管會

延伸閱讀

台股高檔賣壓、重挫473點 國泰投信：漲多良性修正

台股高檔賣壓、重挫473點 國泰投信：漲多良性修正

台股ETF總規模今年激增9747億 7檔明星大者恆大

美科技股重挫拖累台股 開盤跳水「拿利多當出貨時機」

相關新聞

投資股票是一件很「難」的事！ 專家：因為選擇當下未必能得到答案

其實投資就是一件很「難」的事情，而且很多艱難的決定，未必能當下得到答案，甚至要到很多年之後，才能看到這個決定真正的結果。

權值股拉回修正 台股下跌473點收23,916點、本周漲360點

美股周四拉回修正，台灣權值股也趁大立光法說會利多掩護而拉回，台股12日開低後就一直在低檔盤整，終場以23,916.93點...

台股高檔賣壓多大？國泰投信董座張錫：預設高點恐會做出可惜的決定

受惠於AI題材熱潮不斷，台北股市加權股價指數也不斷挑戰新高，去年台股漲勢是全球第三，今年到目前為止已是高戴桂冠，國泰投信...

台股重挫473點 金管會信心喊話：基本面穩健

美股費半指數重挫，台積電今天同步下跌，台股收盤重摔473.1點，金管會出面喊話穩軍心，強調上半年國內上市櫃公司累計營收達...

台股跳水失守2萬4 證期局：跌最重的不是台股

台北股市跳空大跌，加權股價指數以2萬3916點作收，指數大跌473點，跌幅達1.94％，創今年4月20日以來最大跌點，成...

台股下跌473點 三大法人賣超508億元

美國那斯達克、標普500指數在接連創高後，周四回檔下跌，台股12日也跟著重挫，大盤指數開低震盪，盤中一度大跌600點，收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。