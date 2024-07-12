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投資股票是一件很「難」的事！ 專家：因為選擇當下未必能得到答案

聯合新聞網／ 邏輯投資
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

選擇

今年加權指數屢創新高，且在AI題材的帶動下，不少中小型股也出現翻倍的漲幅，然而幾家歡樂幾家愁，有的投資人端出翻倍的績效，資產大幅成長，但也有投資人因為「押錯寶」而感到挫折無助，並擔心跟領先者的差距越拉越遠。

說到「押錯寶」這件事情，「邏輯投資」也算熟客了，姑且不談「賣飛」的經驗，像是今年營建股大漲後．我開始將資金轉布局生技、記憶體、運動等題材，個人績效就陷入停滯（例如美時（1795）今（11）日大跌，績效又吐回去了），看著台積電或其他AI、矽光子概念股大漲，內心也會有一種無力感與挫敗感，這是很正常的感受。

查理‧蒙格（Charles Munger）曾經在答覆股東的問題當中提到：

「唯一不變的就是『難』」

「所有人都逃不掉失敗的宿命，這是我們必須面對的終極難題」

「用一生的時間，從零開始，透過一點一滴努力取得很大的成就，…你會感到非常驕傲，非常值得」

「正是因為『難』，才有很多樂趣，才能體會到克服困難的喜悅」

其實投資就是一件很「難」的事情，而且很多艱難的決定，未必能當下得到答案，甚至要到很多年之後，才能看到這個決定真正的結果。

但也正因為投資很難，所以才值得我們付出心力去挑戰，很多時候你看到成功人士的無限風光，背後其實也是無數苦痛輾轉反側的累積，然而一旦我們最終能達到預期的目標，那結果無疑是豐盛的，而這也會是放棄挑戰者無法享有的成就感與甜美果實。

所以作為一位投資人，我對「押錯寶」的看法就是：「這很正常」，但重點是我們是否能在這個「錯誤」中找到一些有用的答案，例如：

1.市場高度看好AI，為何我卻沒有押注自己熟悉的台積電？為何我對台積電缺乏信心？

2.美股當中半導體跟科技股獨強，為何我在台灣卻做了不同的配置？這件事情為何沒有帶給我啟發？

3.美國尚未降息，且聯準會對降息感到猶豫，那為何我會選擇押注運動休閒族群？為何沒有看到NIKE或LULU今年的慘跌？我的盲點是什麼？

上述幾個例子是我最近思考的問題，有的我還沒有答案，有的我不認為自己真的犯錯，而我想表達的是，如果你真的認為今年的股票選擇有「錯誤」，那就盡情檢討吧！看看自己哪裡不足，試著提升自己或

找人聊聊，欣賞別人的決策，並思考自己未來如果遇到同樣狀況時，是否能做得更好。

選擇很難，人生很難，投資也很難，但跨越難關，你才能得到成長，而過程中收穫的知識與財富，也會是未來市場無法從你身上搶走的寶藏。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲邏輯投資授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

台積電 績效 美國 美股 聯準會

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