台股大跌473點 金管會信心喊話：基本面穩健
受到11日美國通膨數據降溫，顯示聯準會(Fed) 有望今年降息後，資金紛紛撤離大型科技股，美股四大指數除道瓊指數小漲外，其餘均下跌。台股12日下跌 473.10點，跌幅1.94%，成交量5,781.05億元，金管會下午回應，台股基本面尚稱穩健，金管會將持續關注國內外經濟情勢，適時採行相關措施。
今日外資賣超台股369億元，金管會指出，今日同時段日本跌2.42%、韓國跌1.56%、上海跌0.14%、新加坡漲0.72%、香港漲2.32%。台股跌幅1.94%，僅次日本與香港。
金管會強調，截至11日止，台股漲幅36.02%，相較日本漲幅26.18%、韓國漲幅8.89%、新加坡漲幅7.25%、香港漲幅4.60%、上海跌幅0.15%、深圳跌幅6.87%、美國道瓊漲幅5.48%，台股表現優於國際主要股市。
今年以來截至11日止，台股集中市場日均成交量約4,356億元，相較去年同期增加72.17%，信用交易之整戶擔保維持率為180.44%。
金管會強調，台股上市櫃公司基本面尚稱穩健，今年截至6月底本益比約24.40倍，現金殖利率達2.34%，加計股票股利為2.44%，國內上市櫃公司截至113年6月底累計營收約20.03兆元，較去年同期增加10.23%，為歷年同期次高。
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