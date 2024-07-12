台股下跌473點 三大法人賣超508億元

美國那斯達克、標普500指數在接連創高後，周四回檔下跌，台股12日也跟著重挫，大盤指數開低震盪，盤中一度大跌600點，收在23,916.93點，下跌473.1點，跌幅1.94%，成交量5,781.05億元，三大法人賣超508.26億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超421.97億元，投信買超63.91億元，自營商賣超（合計）150.21億元，其中自營商（自行買賣）賣超19.98億元，自營商（避險）賣超130.23億元。

台積電（2330）今以1,030元開低，幾乎沒有反彈的力道，下跌3.7%，收1,040元。其餘科技權值股也都重挫，聯發科（2454）、鴻海（2317）下跌逾4%，分別收216元和1,360元；日月光投控（3711）跌幅最重，大跌逾8%，收177.5元。而面板族群表現強勢，友達（2409）上漲逾4%，群創（3481）漲逾3%，顯示器廠瑞軒（2489）漲停板。傳產中塑膠類股抗跌，台聚（1304）大漲近6%，亞聚（1308）、國喬（1312）上漲逾4%，台塑四寶也都上漲。