台股高檔賣壓、重挫473點 國泰投信：漲多良性修正

儘管11日公告的6月CPI數據低於市場預期，顯示通膨降溫中，今年降息機率大增，但美國大型科技股出現漲多拉回，費城半導體指數收盤重挫3.47%、台積電（2330）ADR大跌 3.43%，拖累台股12日跳空下挫，由電子權值股領跌，大盤終場收在23,916.93點，重挫473.1點或1.94%。

國泰投信表示，今年以來台、美股市漲幅亮眼，由於多數投資人多處於獲利狀況，市場一有風吹草動，易有獲利賣壓順勢出籠，造成短線較劇烈的回檔，惟「漲多拉回」屬於股市健康的良性修正，有利籌碼面的沉澱。技術面來看，加權指數仍在月均線之上，且各天期均線呈現多頭排列，台股多頭格局未變。台灣5月景氣燈號續亮「黃紅燈」，國內就業情勢維持穩健，加上股市創高的財富效果，均有助於民間消費維持穩定，目前出口動能穩健，台灣景氣維持復甦趨勢。

截至7/11，今年以來投信與外資合計買超達4, 380億新台幣，台股資金動能強勁，展望後市，預估今、明二年台股企業獲利皆為雙位數成長，分別達26.0%及18.5%，其中 AI 與半導體類股為成長關鍵，台股長線仍偏多看待，國泰投信建議，可透過相關市值型或科技型ETF布局。