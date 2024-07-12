權值股拉回修正 台股下跌473點收23,916點、本周漲360點

美股周四拉回修正，台灣權值股也趁大立光法說會利多掩護而拉回，台股12日開低後就一直在低檔盤整，終場以23,916.93點作收，下跌473.1點，成交量5,781.05億元；台積電（2330）收盤價1,040元，下跌40元。大盤指數本周仍上漲360.34點。

今日成交金額大且上揚者有：中興電、景碩、金寶、英業達、森崴能源、友達、群創、新光金、亞光、華榮及M31；成交金額大卻走勢疲軟有：鴻海、大立光、聯發科、日月光投控、世芯-KY、雙鴻、廣達、華城、台達電、聯電、波若威及京元墊子。

第一金投顧表示，近期台股漲多整理，但正進入下半年旺季，受惠於景氣持續復甦，持續上修的基本面有助於推升評價提升，在台積電領軍之下未來仍有高點。績優股短線漲多不追高，等待拉回後再行布局，尋找有回檔的股票伺機布局。

台積電法說即將召開，第3季看好台積電相關、AI 伺服器、散熱、蘋概、光學、重電、奧運、旅遊等產業。由於台積電CoWoS產能陸續開出，台積電

將持續1,000元以上前進，指數在台積電帶領下，下半年預期仍有高點，指數雖然會震盪拉回，但整體而言，仍然正向看待。

大立光（3008）法說會對下半年營運也樂觀以待，蘋概股看好鴻海（2317）、大立光、玉晶光（3406）等核心蘋概供應鏈。AI 伺服器方面，最大贏家仍然是晶片通拿的台積電，台積電及相關設備股辛耘（3583）、弘塑（3131）等展望樂觀。鴻海今年拿下B系列大單，隨著AI伺服器開始出貨及蘋果手機訂單上修，目前評價仍然相較廣達（2382）等低。散熱產業雙雄奇鋐（3017）、雙鴻（3324）未來持續受惠氣冷轉水冷的趨勢，將在第3季開始出貨，其餘包括機殼的勤誠（8210）、連接線的佳必琪（6197）、固態電容的鈺邦（6449）等，第3季業績開始升溫。

隨著奧運到來，紡織與球鞋產業具備話題性，新掛牌的運動鞋代工廠來億、紡織的聚陽（1477）、儒鴻（1476）將受惠奧運題材，近期有拉回皆可布局。暑假到來，不論兩岸是否開放，進入暑假旺季的航空，如華航（2610）、旅行社如雄獅（2731）、山富（2743）都將有好的表現。近期台股漲多不追高，要提防短線獲利了結賣壓，可尋找回檔整理過或者除息過後的績優股，伴隨著大盤在台積電帶領下，持續走高，第３季可以樂觀期待。