台股高檔賣壓多大？國泰投信董座張錫：預設高點恐會做出可惜的決定

受惠於AI題材熱潮不斷，台北股市加權股價指數也不斷挑戰新高，去年台股漲勢是全球第三，今年到目前為止已是高戴桂冠，國泰投信董事長張錫今日表示，台股近兩年國際能見度非常高，但基本上漲高就是風險、漲多還是需要修正，不過，台股表現優異是來自於台灣穩站AI供應鏈，長線來看還是樂觀。

張錫表示，漲多回檔是健康的，要相信「跌是漲的一部分」，基本面有明顯成長就不用預設台股高點，「預設高點通常會賣光，太可惜」。

多頭格局下，台股狂吸資金投入，但銀行儲蓄還是很可觀。張錫表示，目前台灣還有58兆元資金是放在銀行儲蓄，現在通膨偏高，如果不把錢拿出來投資，很可惜，過去4年每年的超額儲蓄都有3、4兆這麼多，不做好投資理財，錢基本上會被通膨吃掉。

台股上半年已經大漲逾5千點，今年迄今則已大漲約6千點，下半年台股是可繼續居高思危？還是會大幅拉回？下半年除了降息利多之外？投資人應關注的風險有哪些？

張錫表示，其實漲多就是風險，台股去年漲幅決全球第三，僅次於日本跟義大利，今年台灣的漲幅28％，已是全球第一大，漲幅第二的日經指數是18％，S&P500漲幅排名第三，台灣這兩年的國際能見度非常高，本來上漲高就是風險，雖然台灣近2年表現好是因為有基本面支撐，但因為上半年漲太多了，所以下半年的資產配置或風險控管特別重要。

投資市場最新利多就是美國6月通膨數據表現，大幅拉升9月降息的機會，張錫表示，除了通膨降溫，美國的就業報告及ISM（非製造業指數）也不好，因此9月降息的機會非常高。降息預期下，債券是不錯的資產配置選擇，同樣的，降息後，若市場經修正後股票夠便宜，則股票在長線上也是很好的選擇，因為降息後，新台幣會轉強，有利於台股投資。

張錫表示，下半年台股可能是整理格局，但至少長線趨勢上是沒有問題的，台股真的漲太多了，市場需要整理，穩紮穩打整理後，長線仍是相當看好。

現在最熱門的AI題材，未來2、3年還是會繼續，張錫指出，其實AI今年才剛開始，長線來看，基本面上AI是趨勢，資金面則在美國決定降息後會啟動資金行情，指數經整理後，有機會還有更好的高點；他認為，理論上台灣未來2、3年都還有時顯的成長，台股就不要預設高點了，「預設高點通常會賣光，太可惜」。