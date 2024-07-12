美科技股重挫拖累台股 開盤跳水「拿利多當出貨時機」

美股科技類股大跌，拖累台股科技類股，使得大盤開盤就重挫500點。台積電開盤大跌，彰顯權王重挫的力量，台積電開盤1030元，大跌50元，重傷台股大盤將近400點。美國6月CPI（消費者物價指數）低於預期，且押注9月降息比率已衝高至90％以上，但美股那史達克指數及費半指數卻大跌，倒貨的投資人到底在想什麼？

資深資分析師許博傑表示，台股指數重挫主要就是因為台積電大跌，跌50元就拉低指數400點，加上聯發科、聯電、鴻海都跌了3％、日月光跌8％，把除了台積電之外的跌點合計，也為大盤帶來1、2百點的跌幅。

美國公布最新CPI數據，大幅拉高9月降息機會，但那史達克大跌1.95％，費城半導體更是重挫3.47％，許博傑表示，把CPI數據的利多，卻反而被市場拿來當作出貨的機會，美股因此下殺，與美股連動性高的台股也跟著跳水。

股市連續創新高，拉回修是很正常，但許博傑說，大家拿CPI的利多機會來賣股票，是比較不好的地方。

國泰世華首席經濟學家林啟超指出，11台股市值77.72兆元除以M2（貨幣供給額），大約是1.35倍，大約就是1990年1、2月時數值，代表最近台股熱度滿熱的，熱到一種狀況所以要適時提高風險意識，但並非不看好股市或是基本面沒有回復當中，而是短期情緒非常沸騰，推升到非常高的評價，在此情況下台股開盤就跌500點，未來在高評價的狀況下，股市的震盪會非常大。