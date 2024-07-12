快訊

鄭文燦案88歲台塑前高層交保遭撤銷！超瞎理由曝光...開庭沒通知檢察官

土逆引爆雙面人格？鄭文燦塔羅牌「財富惡魔」...容易不擇手段出人頭地

113分科物理／試題與解答出爐！新綱實驗題終於出現 教師也喊燒腦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美科技股重挫拖累台股 開盤跳水「拿利多當出貨時機」

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
美9月降息機會大增，美科技股竟大跌拖累台股。圖／本報資料照片
美9月降息機會大增，美科技股竟大跌拖累台股。圖／本報資料照片

美股科技類股大跌，拖累台股科技類股，使得大盤開盤就重挫500點。台積電開盤大跌，彰顯權王重挫的力量，台積電開盤1030元，大跌50元，重傷台股大盤將近400點。美國6月CPI（消費者物價指數）低於預期，且押注9月降息比率已衝高至90％以上，但美股那史達克指數及費半指數卻大跌，倒貨的投資人到底在想什麼？

資深資分析師許博傑表示，台股指數重挫主要就是因為台積電大跌，跌50元就拉低指數400點，加上聯發科、聯電、鴻海都跌了3％、日月光跌8％，把除了台積電之外的跌點合計，也為大盤帶來1、2百點的跌幅。

美國公布最新CPI數據，大幅拉高9月降息機會，但那史達克大跌1.95％，費城半導體更是重挫3.47％，許博傑表示，把CPI數據的利多，卻反而被市場拿來當作出貨的機會，美股因此下殺，與美股連動性高的台股也跟著跳水。

股市連續創新高，拉回修是很正常，但許博傑說，大家拿CPI的利多機會來賣股票，是比較不好的地方。

國泰世華首席經濟學家林啟超指出，11台股市值77.72兆元除以M2（貨幣供給額），大約是1.35倍，大約就是1990年1、2月時數值，代表最近台股熱度滿熱的，熱到一種狀況所以要適時提高風險意識，但並非不看好股市或是基本面沒有回復當中，而是短期情緒非常沸騰，推升到非常高的評價，在此情況下台股開盤就跌500點，未來在高評價的狀況下，股市的震盪會非常大。

台積電 台股指數 美股

延伸閱讀

台股大跌 台塑四寶逆勢上揚 南亞盤中大漲逾3%

台股重挫500點、今年高點已過了嗎？ 國泰投信董座張錫這麼說

台股ETF七千金助攻 總規模2.45兆再創高

台股衝高 外資終止連四賣 上市市值達77.7兆元續寫新里程碑

相關新聞

台股重挫500點、今年高點已過了嗎？ 國泰投信董座張錫這麼說

台股指數12日盤中大跌500點，國泰投信董座張錫信心喊話說，台股今年高點還沒過、今年底前還有機會締造新猷，且「漲多回檔是...

台股高檔賣壓多大？專家：預設高點恐會做出可惜的決定

受惠於AI題材熱潮不斷，台北股市加權股價指數也不斷挑戰新高，去年台股漲勢是全球第三，今年到目前為止已是高戴桂冠，國泰投信...

美科技股重挫拖累台股 開盤跳水「拿利多當出貨時機」

美股科技類股大跌，拖累台股科技類股，使得大盤開盤就重挫500點。台積電開盤大跌，彰顯權王重挫的力量，台積電開盤1030元...

美股拉回！台股早盤一度跌逾500點 台積電開盤下跌50元

美股周四下跌，結束那斯達克指數連七天、標普500指數連六天創收盤新高的走勢，那斯達克指數周四創下4月30日以來最大單日跌...

法說旺季 三產業放閃

台股法說季揭開序幕，台積電（2330）、宏碁、亞德客-KY、旺宏、光寶科、友達、鴻海等重量級企業，即日起至8月，將接續舉...

高階載板 復甦有動力

台灣電路板協會（TPCA）昨（11）日指出，在AI強勁需求帶動下，將進一步驅動高階載板的復甦動力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。