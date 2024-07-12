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台股重挫500點、今年高點已過了嗎？ 國泰投信董座張錫這麼說
台股指數12日盤中大跌500點，國泰投信董座張錫信心喊話說，台股今年高點還沒過、今年底前還有機會締造新猷，且「漲多回檔是健康的」、「要相信跌是漲的一部分」；他並看好明、後年股市表現，認為在明、後年獲利可望成長20%下，股市仍有高點可期。
國泰金控今天舉行首屆「國泰資產管理高峰會」，張錫受訪時提到，台股下半年「還在整理」，不過長線趨勢是沒問題的，現在台灣站在一個對的位置上，只是因為漲太多，所以市場需要整理，「這樣是穩紮穩打」，整理之後，長線還是看好的。
張錫表示，AI今年才剛開始第一年、基本面在未來兩三年依舊看好，換言之，台灣未來兩三年都將持續明顯成長，長線來看趨勢才剛開始；第二個是若9月開始降息，資金行情還會持續在推動，台股歷經整理之後還是很有機會，再有一個更好的高點。
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