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外資不要台積電了？ 開盤重挫逾4% 市值直接跌掉一兆多

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
美國那斯達克、費半指數11日重挫，台積電（2330）ADR也下跌3.43%，拖累台股12日盤中大跌逾500點。路透
美國那斯達克、費半指數11日重挫，台積電（2330）ADR也下跌3.43%，拖累台股12日盤中大跌逾500點。路透

美國那斯達克、費半指數11日重挫，分別下跌1.95%和3.47%，台積電（2330）ADR也下跌3.43%，拖累台股12日盤中大跌逾500點，台積電、鴻海（2317）、聯發科（2454）皆下跌逾3%，日月光投控（3711）更重挫約8%。其中台積電昨日市值才衝破28兆元，今一天就跌掉一兆多，以盤中最低點1,030元計算，市值回至26.7兆元。

美國勞工部11日公布，6月消費者物價指數（CPI）月減0.1%，低於市場預估的上升0.1%，也比5月時的0%更弱，年增率為3%，為一年來最小，且低於3.1%的預期。美國6月CPI出現2020年疫情爆發以來首次下降，其他各項CPI數據升幅也明顯下降。

不過美股除道瓊以外，科技指數皆重挫，華爾街交易員押注美國聯邦準備理事會可以很快降息，資金將大規模輪動出輝達（NVIDIA）、蘋果和特斯拉等大型科技股至小型股。輝達重挫逾5%，收127.4美元，台積電ADR大跌3.43%，收在184.5美元，但仍較台北交易溢價11.09%。

美股重挫拖累台股今日早盤一度大跌587.5點，下探至最低23,802.53點，台積電開盤直接以1,030元開低，雖然一度反彈至1,045元，但盤中仍大跌約4%，賣壓沉重，統計台積電已遭外資連賣5天。

昨日台積電收在1,080元歷史新高價，市值達28兆元，然而今旋即下殺，一天市值驟降一兆多，以1,030元盤中低點計算，台積電市值減少至26.7兆，相當於一天少了1.3兆。

其餘科技權值股也都重挫，聯發科盤中下跌逾3%，最低至1,365元，且反彈無力；鴻海在被外資賣超三天後，今大幅回檔，盤中下跌約3%，回測十日線；日月光投控則跌幅最重，大跌逾9%，股價最低來到175.5元。

台積電 美國

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