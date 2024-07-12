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美股拉回 台股早盤一度跌逾500點 台積電開盤下跌50元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美股周四下跌，結束那斯達克指數連七天、標普500指數連六天創收盤新高的走勢，那斯達克指數周四創下4月30日以來最大單日跌幅。台股12日開盤指數為23,955.67點，下跌434.36點，早盤一度跌逾500點，最低來到23,802.53點。台積電（2330）開盤價為1,030元，下跌50元。

群益投顧表示， CPI公布後，美股科技七雄呈現「賣事實」的走勢、台指期夜盤下跌322點，今天大盤不排除拉回測試昨天跳空缺口。資金未完全集中在權值股，中小股就將有表現機會，不過，持續見到資金轉往低基期族群輪動，明顯有居高思危意識。PCB與被動元件整齊上漲，代表消費型電子復甦題材正在發酵，相關個股可以做持續追蹤。

操作題材可留意：

1.iPhone 16未演先轟動─蘋概股第3季進入備貨拉貨旺季，營收將大幅衝高，隨後台積電將於18日召開法說會。吸引買盤聚焦蘋概股。PCB族群除息交易最亮眼，臻鼎-KY（4958）、華通（2313）、欣興（3037）、景碩（3189）皆順利完成填息；此外，鴻海（2317）、日月光（3711）、京元電子（2449）、國巨（2327）、台表科（6278）、美律（2439）、嘉聯益（6153）、正崴（2392）、精材（3374）與采鈺（6789）等蘋概股格外受買盤關注。

2.被動元件迎消費電子復甦─ 村田製作所表示，受惠智慧手機復甦，看旺被動元件後市。此外，AI伺服器推升電感需求大幅增加，類似情況也發生在AI PC。被動元件龍頭廠國巨（2327）股價登上800元，並持續調升產能利用率以因應市況，樂觀看待AI應用的營運動能及後市展望；華新（1605）科也衝上今年最高價，可望掀起被動元件族群比價效應。

周四（11日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為39,753.75點，上漲32.39點、漲幅0.08%；S&P500指數下跌0.88%；那斯達克指數下跌1.95%；費半指數下跌3.47%。台積電ADR下跌3.43%，收在184.5美元，較台北交易溢價為11.09%。

華爾街交易員押注美國聯邦準備理事會可以很快降息，刺激資金大規模輪動出輝達（Nvidia）、蘋果和特斯拉等大型科技股至小型股，拖累美股那斯達克指數周四大幅收低，寫兩個月來最大單日跌幅。微軟和亞馬遜均下跌超過2%；Meta Platforms急挫約4%；特斯拉重挫8.4%，創1月以來最大單日跌幅；蘋果在周三創下紀錄新高後下跌2.3%。

三大法人周四集中市場合計買超23.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超32.1億元，投信買超15.1億元，自營商（自行買賣）賣超8.2億元，自營商（避險）賣超15.5億元。

統一期貨說，選擇權未平倉部分，7 月月選價平近九檔賣權最大未平倉上升400 點至 24,000 點，買權最大未平倉仍為 24,200 點，最大 OI 區間上移偏多。期貨方面，外資夜盤加碼 1,590 口空單，日盤則加碼 496 口空單，未平倉淨空單增至 -35,408 口；十大特定法人減碼 690 口空單至 -19,920 口。

台積電 被動元件

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