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市場波動心驚驚 善用多因子策略揪安心

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

輝達（NVIDIA）股價於六月中下旬曾連續下跌3天，跌深近13%，市值蒸發近4300億美元，連帶影響台積電（2330）為首的相關AI供應鏈類股紛紛下跌。國際情勢上，地緣政治的矛盾仍未化解，美國總統大選的不確定性尚須多方觀察，台股如今正處於居高思危的狀態，市場過熱情況下可能面臨的震盪跌幅，若投資人善用多因子策略選股分批入場，即便遇到市場大幅波動，也能相較其他投資策略來的更為穩健。

多因子選股策略攻守兼具，安心應對市場變化

多因子策略中涵蓋巴菲特最常使用的品質因子策略，在選股中找出獲利性強、成長性高、安全性佳的高競爭力企業，幫助投資人在面對大盤大漲時重勢，掌握產業趨勢股坐享多頭行情；而在大盤弱勢時則重質，找出被低估價值的潛力公司，使得下跌空間小與反彈補漲機會大，如此攻守兼具策略下讓投資人更安心面對市場變化。

定期定額投入，小資族就能很有感

富蘭克林華美臺灣Smart ETF (00905)追蹤特選Smart多因子指數，以追求成長動能題材、穩定股利獲取、尋找低估值潛力標的、高品質存股等四大因子策略，掌握台股強弱產業輪動週期，幫助投資人站穩投資先機。使用Bloomberg模擬回測資料，以台灣Smart多因子指數試算定期定額報酬率，如果從2010/1開始每月投入5,000元持續到2024/5，14年後約淨賺139萬元，且00905目前入手價僅需兩個銅板，甜甜價格是小資族入手好選擇。

富蘭克林華美臺灣Smart ETF (00905)將於7月配息，有興趣參與配息的投資人可持續留意後續公布的消息。

月配息

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