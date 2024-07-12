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法盛投資管理：成長型股票將繼續領頭 帶動更多股票表現

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

法盛盧米斯賽勒斯全球總經策略團隊發表下半年投資展望報告指出，AI會是一個長達數年的大趨勢，投資人仍要保持謹慎；成長型股票將繼續領頭，帶動更多股票表現。

總經環境

隨著全球通膨放緩，預計各國央行將繼續或開始退出緊縮政策，而聯準會可能會在今年9月和12月降息。

預期美國2024年的名目GDP成長率將接近5.0%，2025年回落至4.25%，即使在經濟成長適度放緩的情況下，對企業的經營環境仍維持正面看法。

政府公債

已開發市場的長天期債券殖利率可能會在2025年下滑，其中對美國公債最為樂觀，預計一旦聯準會開始進入降息週期，殖利率將走低。

受惠於相對較高的殖利率和美元疲軟的前景，新興市場固定收益具有投資價值，投資人有機會受益於外幣升值和利息收入。

全球股票

市場對於人工智慧（AI）將帶動全球經濟轉型的預期，可望在未來6到12個月及更長時間內提振投資氣氛。成長型股票將繼續領頭，帶動更多股票表現。

美國、日本和新興市場（中國大陸除外）2024年的獲利年增率有望達到兩位數。多數市場下半年報酬率也有機會看到個位數中段水準。儘管本益比偏高，但市場正逐步實現其估值。

多頭市場橫跨不同區域往往最具續航力，這是目前所看到的情況（中國大陸除外）。獲利是支持進一步看漲的基本要素。

美國科技業和通信業的表現領先，但預期獲利成長在下半年將趨緩，而落後族群，例如，醫療保健和能源類股，獲利料再度走高。隨著各產業基本面改善，預期有更多類股將加入多頭列車。

潛在風險及資產類別展望

AI會是一個長達數年的大趨勢，但考慮到少數大公司對美股大盤的影響力，投資人可能仍要保持謹慎。

儘管市場喜歡看到疲軟的經濟數據，但如果未來數據持續疲軟，可能又要開始擔心陷入衰退的風險。若出現成長恐慌（Growth Scare），股市可能下修10%，信用利差也可能擴大。目前市場價格尚未反映經濟下行的風險。

更青睞美國債券甚於其它市場債券。如果聯準會降息，預期新興市場的本地固定收益和貨幣將表現出色。偏好美國的成長型股票配置，但也認為全球股市有望走高。

公司信用債

由於收益率達多年高位且降息週期在即，不會忽略信用債。選舉增加的波動性，可能會帶來以較大信用利差增加信用債配置的機會。

預期投資等級債券評級下調的機會有限。2024年上半年發行大量的投資等級債券，代表下半年的供應可能會減少，考慮到市場對高品質公司債需求強勁，這會構成技術面的利多。

在非投資等級債券部分，預期違約率維持在3.5%左右的歷史低點。BB等級和B等級債券的信用利差看起來較高，而CCC等級的估值也看起來相對合理。

債券 美國公債

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