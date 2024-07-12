千金股比價 排名大風吹

隨第2季營收出爐，及法人調整財務預測模型，千金股近日掀起比價效應，昨（11）日收2,000元以上的六檔個股，有五檔強勢收紅，股王信驊（5274）、股后大立光排名不變，力旺強漲120元收2,900元，擠下世芯-KY搶得老三位置。

台股牛氣沖天，本波看回不回，千金股一向是大戶多空指標，動見觀瞻，最多時達19檔，昨日則維持前一日的17檔，信驊、大立光仍分別是唯一4,000元、3,000元以上標的，至於「2,000元俱樂部」有力旺、世芯-KY、緯穎、祥碩等，四檔中昨天僅緯穎收黑，下跌95元，收2,525元。

6月下旬股價波段跌幅近二成的祥碩，在外資接走籌碼後，昨日強彈115元收2,365元，一舉收復5日線、季線、2,000元等多道關卡，超越短線漲多拉回的旭隼，再度成為高價股老六。

台新投顧副總經理黃文清指出，雖然千金股本益比不低，部分個股基期亦偏高，但隨人工智慧（AI）題材持續發威，帶動公司獲利上修，加上美聯準會（Fed）降息利於科技股評價，在股價經過整理且籌碼良性換手後，仍有輪漲空間。

展望後市，凱基投顧認為，台股技術面均線、型態、指標與量價均有利多頭延續，但正乖離達今年來警戒區域，短線震盪壓力逐漸沉重，觀察盤面電金雙主流帶領大盤續創新高，金融股量能並未失控，多頭格局或將延續，櫃買市場亦未因權值電子走強出現拉回，有利中小型題材股表現。