台股衝高 外資終止連四賣 上市市值達77.7兆元續寫新里程碑

台股昨（11）日在外資認錯回補、終止連四賣轉買32.1億元下，由台積電（2330）、信驊、富邦金、國泰金等權值股領軍上攻，終場大漲382點收24,390點，上市市值達77.7兆元，續寫史上新里程碑。

人工智慧（AI）利多題材一波接一波，加上美國聯準會（Fed）下半年降息可期，台股以台積電為首的權值股展開良性輪漲走勢，推升集中市場今年以來狂飆6,459點、漲幅36%，在全球主要股市居前段班，僅次美國費半指數的41.4%。

台股五大亮點 圖／經濟日報提供

三大法人昨日買超23.5億元，其中，本波遭到軋空的外資回補32.1億元，終止連四賣，主要買超欣興、世芯-KY、遠東銀、國巨、聯電等標的；外資在台指期留倉淨空單增加1,621口，達35,249口，是2021年7月21日來最高。

投信持續買超15.1億元，連九買共買超305.2億元；自營商賣超23.8億元，連五賣；八大公股券商轉賣為買超3.4億元。

台股昨日量價齊揚，成交量增至5,766億元，盤面寫下五大亮點，首先是集中市場盤中最高24,416點及收盤24,390點，續創史上新里程碑；第二是集中市場市值增至77.7兆元、櫃買市場市值增至7兆元、上市櫃合計市值攀升至84.7兆元，同步締造歷史新猷。

第三為上市電子類股指數盤中最高1,337.04點及收盤1,335.46點，均為歷史新高水準；第四是上市金融類股指數盤中最高2,177.18點及收盤2,153.41點，改寫1990年4月7日以來、逾34年來最高；第五是台積電收盤1,080元及市值突破28兆元，均寫下歷史高點。

展望後市，統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利等表示，企業獲利上修、美國降息有望，有助緩和台股評價偏高處境，隨盤面電子及金融健康輪動，多頭可用之兵眾多，指數還有更高。