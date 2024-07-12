台股七檔市值破兆 加權指數收24,390新高點位

台積電（2330）昨（11）日股價再發威，終場上漲35元、收1,080元天價，市值首度站上28兆元，穩居台股權王。台達電、日月光投控等重量級科技權值股同步衝上新高價，伴隨富邦金也改寫天價，引領加權指數勁揚382點、收24,390新高點位，前十大市值排名當中，第四、五名，以及第九、十名掀起激戰。

統計目前台股已有七家企業市值突破1兆元，依序為台積電、鴻海、聯發科、富邦金、廣達、台達電、國泰金；中華電昨天市值9,192.5億元，有望成為第八家市值兆元企業。

台股市值前十大公司 圖／經濟日報提供

台積電第2季營收優於法人預期，昨天股價氣勢如虹，終場勁揚35元或3.34%、收1,080元新高價，市值衝上28兆82.9億元，同寫新猷，四個交易日市值大增2兆元，惟外資昨日持續賣超台積電1,655張，連五賣，累計近五個交易日賣超3.29萬餘張。台積電周四ADR早盤跌近1.5%。

加權指數屢創新高，前十大市值企業當中，台積電、鴻海、聯發科市值都超過2兆元，穩居前三大，富邦金、廣達因市值都在1.2兆元至1.3兆元之間，近期搶當台股市值四哥。富邦金昨天強漲3.7%、收92.4元，市值攀升至1.35兆元新高，成為台股市值四哥。

廣達則漲勢稍歇，終場下跌2.49%或8.5元，收全場最低點332.5元，單日市值縮水超過328億元，由前一日的1.317兆元，降至1.28兆元，退居台股市值五哥，外資也一掃前三日力挺態勢，反手轉為賣超7,976張。

台達電挾AI題材，昨日盤中一度攻上435元天價，終場收434元，上漲13.5元，為歷史收盤新高價，市值以1.12兆元同步改寫新紀錄，居台股市值第六大，惟外資法人連三賣。

國泰金去年底收45.75元、市值7,412億元，權值股排名第九位。隨今年上半年獲利繳出亮麗成績單，帶動外資追高敲進，近日展開強勁填息走勢，昨日股價漲2.9%收65.5元，將市值推升至1.06兆元新里程碑，排名居第七。中華電昨天股價收平盤價118.5元，市值9,192.5兆元居第八。

市值第九與第十名卡位戰也相當激烈，昨日月光投控勝出。（記者尹慧中、李孟珊、林薏茹、劉芳妙、盧宏奇）