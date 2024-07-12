蘋概PCB股 市場比價

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

蘋果概念股印刷電路板（PCB）族群近期掀比價行情，除息行情多快速填息，健鼎10日除息當日完成填息，載板龍頭廠欣興（3037）昨（11）日開盤後也立即完成填息，欣興除息3元，終場收漲停價189.5元，上漲17元。

PCB族群6月有臻鼎、華通除息，且皆完成填息。華通昨天上漲4.3元，收90.3元。

PCB產業今年邁向復甦，有望帶動材料設備需求，業界看好下半年步入傳統旺季。PCB龍頭臻鼎先前喊出今年營運復甦，法人看好臻鼎受惠蘋果新機備貨與AI伺服器應用挹注，下半年營運開始升溫，展望優於預期。

臻鼎釋出正向展望，法人看好，蘋果PCB族群下半年營運顯著升溫。蘋果PCB供應商不評論單一客戶訊息。不過，市場期待蘋果新機帶動PCB族群下半年營運，PCB各大廠先前多已釋出下半年樂觀成長的展望。

法人預估，今年iPhone 16系列新機因強化AI功能，矽含量較往年提升，出貨量有望年增5%，推估新機備貨約9,200萬至9,500萬支，助攻相關PCB供應商下半年營運。華通為蘋果主要供應商，隨著新機基本盤不變與HDI需求提升，有利於華通下半年單月營收再挑戰新高。

景碩7月4日除息1元，約四個交易日完成填息，昨天以漲停價109元作收，外資買超2,556張。

PCB 蘋果概念股 除息

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